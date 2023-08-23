російська агресія: президент Латвії наголосив на боротьбі з гендерним та статевим насильством

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Президент Латвійської республіки зазначив, що на цьому саміті саміті Кримської платформи Латвія підтверджує, що Україна не одна в своїй боротьбі за справедливість і закликав усіх інших представників країн залишатися об’єднаними у підтримці України.

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“Ми маємо боротися з негативними наслідками російської війни. Ми маємо притягнути російських представників до відповідальності. Ми маємо виступати за захист прав людини, особливо жінок та дівчат. Ми бачимо дуже тривожне використання гендерного насильства та злочинів на статевій основі. Наша країна допомагає Україні соціальною підтримкою. І ми вже відкрили центр підтримки для жертв сексуального насильства в Івано-Франківську”, - сказав президент Латвійської республіки

Нагадаємо

Раніше президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що російська агресія проти України почалася в лютому у 2014 році, і, судячи з усього, там і має завершитися. Він наголосив, що український народ заслуговує на те, щоб Крим був вільним і безпечним.