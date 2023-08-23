Науседа: "Все почалося в Криму в лютому 2014 року, там і має закінчитися"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Литви Гітанас Науседа під час свого виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що російська агресія проти України почалася в лютому у 2014 році, і, судячи з усього, там і має завершитися. Він наголосив, що український народ заслуговує на те, щоб Крим був вільним і безпечним, передає кореспондент УНН.
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"Все почалося в Криму в лютому 2014 року, і судячи з усього, там і має закінчитися - поверненням Криму до складу української держави. Весь український народ заслуговує на те, щоб Крим був звільненим і безпечним. Корінні кримські татари, які зазнали хвиль етнічних чисток і геноциду від царського і радянського режимів, заслуговують на побудову свого національного дому, вільного від дискримінації та репресій", - наголосив Науседа.
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Президент Литви зауважив, що міжнародна спільнота вимагала від росії припинити свою незаконну окупацію та анексію Криму, поважати права корінних народів з 2014 року, і відтоді загарбницька війна країни-агресора набула характеру повномасштабного вторгнення.
"Ми всі були свідками того, як одне цинічне порушення міжнародного права ставилося проти іншого. Ми стали свідками варварських звірств, які вчиняли російські збройні сили. Ці злочини тривають і поки ми говоримо. росія агресивно атакує цивільну інфраструктуру, вбиваючи людей, руйнуючи приватні будинки та квартири", - підкреслив він.
Науседа перерахував російські злочини, вчинені на території України, зокрема на тимчасово окупованому півострові, і зазначив, що міжнародне співтовариство повинне "наполегливо та згуртовано" відреагувати на це.
"Наш спільний обов’язок — забезпечити відсутність безкарності за всі ці порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права. Ті, хто відповідальний за численні воєнні злочини, не повинні уникнути покарання за сам злочин агресії", - сказав Науседа.
Нагадаємо
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган на саміті Кримської платформи заявив, що Туреччина продовжує підтримувати безпеку кримських татар та виступає за мирні переговори.