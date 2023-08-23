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Ердоган: "Пріоритети Туреччини - безпека кримських татар та підготовка платформи для переговорів"

Ердоган: "Пріоритети Туреччини - безпека кримських татар та підготовка платформи для переговорів"

Київ • УНН

 • 689604 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час відкриття третього саміту Кримської платформи під час відеозв'язку заявив, що Туреччина продовжує визнавати територіальну цілісність і суверенітет України.Також країна продовжує підтримувати безпеку кримських татар та виступає за мирні переговори, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Туреччина не визнає анексію Криму і з самого початку стояла на цій позиції. Ми продовжуємо підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України. Ми висловлювали це і на платформах ООН і завжди наголошували, що Крим є частиною України. Безпека і добробут кримських татар є нашим пріоритетом, і я хотів би ще раз сказати, що ця війна, яка триває вже два роки, потребує миру. І ми маємо підтримувати комунікацію для того, щоб підготувати платформу для переговорів”, - сказав Ердоган.

Він зазначив, що зусилля Туреччини з оживлення Зернової угоди продовжуються, саме тому зараз країна уникає процесів, які б могли порушити мир у Чорному морі.

“Люди не тільки в регіоні, а також і по всьому світу будуть раді, коли мир і стабільність будуть відновлені в басейні Чорного моря”, - сказав Ердоган.

Нагадаємо

Також сьогодні президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза під час виступу на третьому саміті Кримської платформи заявив, що на сьогодні неможливо відокремити питання тимчасово окупованого Криму від більш глобального контексту повномасштабного вторгнення рф в Україну. 

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