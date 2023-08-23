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Эрдоган: "Приоритеты Турции - безопасность крымских татар и подготовка платформы для переговоров"

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время открытия третьего саммита Крымской платформы во время видеосвязи заявил, что Турция продолжает признавать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также продолжает поддерживать безопасность крымских татар и выступает за мирные переговоры, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Турция не признает аннексию Крыма и с самого начала стояла на этой позиции. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы выражали это и на платформах ООН и всегда подчеркивали, что Крым является частью Украины. Безопасность и благосостояние крымских татар является нашим приоритетом, и я хотел бы еще раз сказать, что эта война, которая длится уже два года, требует мира. И мы должны поддерживать коммуникацию для того, чтобы подготовить платформу для переговоров”, - сказал Эрдоган.

Он отметил, что усилия Турции по оживлению Зернового соглашения продолжаются, именно поэтому сейчас страна избегает процессов, которые могли бы нарушить мир в Черном море.

“Люди не только в регионе, а также и по всему миру будут рады, когда мир и стабильность будут восстановлены в бассейне Черного моря”, - сказал Эрдоган.

Напомним

Также сегодня президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза во время выступления на третьем саммите Крымской платформы заявил, что на сегодня невозможно отделить вопрос временно оккупированного Крыма от более глобального контекста полномасштабного вторжения рф в Украину. 

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