Эрдоган: "Приоритеты Турции - безопасность крымских татар и подготовка платформы для переговоров"

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“Турция не признает аннексию Крыма и с самого начала стояла на этой позиции. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы выражали это и на платформах ООН и всегда подчеркивали, что Крым является частью Украины. Безопасность и благосостояние крымских татар является нашим приоритетом, и я хотел бы еще раз сказать, что эта война, которая длится уже два года, требует мира. И мы должны поддерживать коммуникацию для того, чтобы подготовить платформу для переговоров”, - сказал Эрдоган.

Он отметил, что усилия Турции по оживлению Зернового соглашения продолжаются, именно поэтому сейчас страна избегает процессов, которые могли бы нарушить мир в Черном море.

“Люди не только в регионе, а также и по всему миру будут рады, когда мир и стабильность будут восстановлены в бассейне Черного моря”, - сказал Эрдоган.

Напомним

Также сегодня президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза во время выступления на третьем саммите Крымской платформы заявил, что на сегодня невозможно отделить вопрос временно оккупированного Крыма от более глобального контекста полномасштабного вторжения рф в Украину.