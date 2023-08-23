Науседа: "Все началось в Крыму в феврале 2014 года, там и должно закончиться"

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"Всё началось в Крыму в феврале 2014 года, и судя по всему, там и должно закончиться - возвращением Крыма в состав украинского государства. Весь украинский народ заслуживает того, чтобы Крым был освобожденным и безопасным. Коренные крымские татары, которые подверглись волнам этнических чисток и геноцида от царского и советского режимов, заслуживают построения своего национального дома, свободного от дискриминации и репрессий", - подчеркнул Науседа.

Детали

Президент Литвы отметил, что международное сообщество требовало от России прекратить свою незаконную оккупацию и аннексию Крыма, уважать права коренных народов с 2014 года, и с тех пор захватническая война страны-агрессора приобрела характер полномасштабного вторжения.

"Мы все были свидетелями того, как одно циничное нарушение международного права ставилось против другого. Мы стали свидетелями варварских зверств, которые совершали российские вооруженные силы. Эти преступления продолжаются и пока мы говорим. россия агрессивно атакует гражданскую инфраструктуру, убивая людей, разрушая частные дома и квартиры", - подчеркнул он.

Науседа перечислил российские преступления, совершенные на территории Украины, в частности на временно оккупированном полуострове, и отметил, что международное сообщество должно "настойчиво и сплоченно" отреагировать на это.

"Наш общий долг — обеспечить отсутствие безнаказанности за все эти нарушения прав человека и международного гуманитарного права. Те, кто ответственен за многочисленные военные преступления, не должны избежать наказания за само преступление агрессии", - сказал Науседа.

Напомним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Крымской платформы заявил, что Турция продолжает поддерживать безопасность крымских татар и выступает за мирные переговоры.