российская агрессия: президент Латвии акцентировал внимание на борьбе с гендерным и половым насилием

Детали

Президент Латвийской республики отметил, что на этом саммите саммите Крымской платформы Латвия подтверждает, что Украина не одна в своей борьбе за справедливость и призвал всех других представителей стран оставаться объединенными в поддержке Украины.

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“Мы должны бороться с негативными последствиями российской войны. Мы должны привлечь российских представителей к ответственности. Мы должны выступать за защиту прав человека, особенно женщин и девушек. Мы видим очень тревожное использование гендерного насилия и преступлений на половой основе. Наша страна помогает Украине социальной поддержкой. И мы уже открыли центр поддержки для жертв сексуального насилия в Ивано-Франковске”, - сказал президент Латвийской республики

Напомним

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа во время своего выступления на третьем саммите Крымской платформы заявил, что российская агрессия против Украины началась в феврале 2014 года, и, судя по всему, там и должна завершиться. Он подчеркнул, что украинский народ заслуживает того, чтобы Крым был свободным и безопасным.