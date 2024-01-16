Женщины из третьих стран, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить защиту в ЕС
Европейский суд постановил, что женщины, которые подверглись гендерно обусловленному насилию в странах происхождения, могут получить статус беженца в ЕС. Это решение также распространяется на женщин, которые сталкиваются с реальной угрозой быть убитыми, или тех, кто подвергается насилию в семье или общине из-за нарушения культурных или традиционных норм.
Премьер Китая выступил в Давосе: говорит, Пекин доказал, что "достоин доверия"
Премьер-министр Китая Ли Цян, выступая на ВЭФ, призвал к глобальной искренности и доверию, которое, по его мнению, в последнее время было подорвано.
Израиль впервые отправил делегацию на конференцию по украинской формуле мира
Израильская делегация впервые приняла участие в швейцарской встрече, на которой обсуждалась украинская мирная формула, что подтвердил посол Израиля в Украине.
Более 3 тыс. украинцев отправили на лечение в европейские клиники с начала полномасштабной войны
Более 3 000 украинцев получили медицинскую помощь в европейских клиниках с начала полномасштабного вторжения России через Механизм гражданской защиты ЕС, который охватывает 22 страны.
В Чили легкомоторный самолет разбился на трассе, задев два автомобиля
В чилийском регионе Мауле пожарный самолет, зацепил линию электропередач и столкнулся с автомобилями на шоссе. В результате авиакатастрофы погиб один пилот, еще четыре человека получили ранения.
Польские перевозчики приостановят блокаду на границе с Украиной, достигли соглашения с правительством - организатор
Польские перевозчики согласились приостановить свой протест на границе после достижения соглашения по "определенным условиям" с правительством. Ожидается, что Министерство инфраструктуры Польши подпишет соглашение.
Китай не объяснял свое отсутствие на заседании по украинской формуле мира в Давосе
В Министерстве иностранных дел Китая не ответили, почему страна не участвовала в заседании по украинской формуле мира в Давосе 14 января. В то же время там заявили, что Пекин поддерживает "все усилия, направленные на достижение мира".
Британская разведка: россияне любой ценой стремятся окружить Авдеевку
Несмотря на попытки россии, окружение Авдеевки маловероятно, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании. В отчете также подчеркивается ограниченность территориального успеха оккупантов, достигнутого значительной ценой.
В Украине возможен дефицит электроэнергии, под вражеский обстрел попала ТЭС в Донецкой области - энергетики
Несмотря на высокое потребление электроэнергии в Украине, ее производство пока является достаточным, при этом есть планы по импорту электроэнергии. Однако, возможен дефицит электричества
Зеленский в Давосе получит послание от Байдена с призывом перейти к обороне - СМИ
Президент США Джо Байден через своего советника по национальной безопасности намерен передать президенту Украины Зеленскому послание, в котором призывает перейти от наступления к обороне в войне, пишет обозреватель Bloomberg в своей колонке.