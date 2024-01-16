Женщины из третьих стран, пострадавшие от домашнего насилия, могут получить защиту в ЕС

Согласно решению Европейского суда, женщины могут получить статус беженца в ЕС, если они подвергаются насилию, включая сексуальное и домашнее насилие, в стране происхождения.

Об этом передает УНН с ссылкой на Суд Европейского Союза.

Детали

Европейский суд справедливости (ЕСП) в Люксембурге принял решение, в соответствии с которым женщины из третьих стран могут получить защиту в ЕС, в частности, если у себя в стране они подвергаются физическому или психологическому насилию, включая сексуальное и домашнее насилие, в стране происхождения из-за своего пола.

Согласно решению ЕСП, если условия предоставления статуса беженца не будут выполнены, женщины будут иметь право на дополнительную защиту также в случае реальной угрозы быть убитыми; кроме того, - в случае актов насилия, совершенных против них членом их семьи или общины из-за предполагаемого нарушения культурных, религиозных или традиционных норм.

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Издание Zeit приводит пример, как курдская женщина турецкого происхождения обратилась за международной защитой в Болгарию. Она была принудительно выдана замуж, но затем развелась. В результате она подверглась угрозам со стороны своего бывшего мужа и семьи своего происхождения и опасалась стать жертвой так называемого "убийства чести". Указывается, что это дело стало основой для решения, которое сейчас вынес Европейский суд.

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Среди прочего, в своем решении ЕСП ссылается на Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями 2011 года, которая является обязательной для ЕС и признает гендерное насилие над женщинами как форму преследования.

Напомним,

Правительство Германии одобрило законопроект, который приравнивает секс-насилие на войне к военным преступлениям.