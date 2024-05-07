Совет ЕС одобрил первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин

Совет ЕС дал зеленый свет директиве ЕС по борьбе с насилием против женщин и домашним насилием. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.

Детали

В сообщении говорится о том, что насилие над женщинами и домашнее насилие является постоянным преступлением. Закон, который был принят Европарламентом, будет гарантировать, что лица, которые его совершают, будут строго наказаны, а жертвы получат всю необходимую поддержку на территории ЕС.

Это новаторский момент в укреплении прав женщин. Настоящее равенство может наступить только тогда, когда женщины смогут жить без страха перед домогательствами, насильственными нападениями или физическим вредом. Этот закон является важным шагом на пути к этому - прокомментировал вице-премьер-министр Бельгии Пол Ван Тигчелт.

Государства-члены ЕС имеют три года с момента вступления в силу директивы, чтобы имплементировать ее в национальное законодательство.

Контекст

Закон криминализирует преступления против женщин на территории ЕС, включая принудительный брак, обмен интимными изображениями без согласия, кибер-сталкинг, кибер-преследование и кибер-подстрекательство к ненависти или насилию.

Совершение этих преступлений будет караться тюремным заключением на срок от одного до пяти лет. Директива также содержит широкий перечень отягчающих обстоятельств, таких как совершение преступления против ребенка, бывшего или настоящего супруга или партнера, представителя власти, журналиста или правозащитника, которые влекут за собой более суровое наказание.

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Директива также содержит подробные правила относительно мер помощи и защиты, которые государства-члены должны предоставлять жертвам.

Жертвам насилия над женщинами и домашнего насилия станет легче сообщить о преступлении. В частности, можно будет сообщать о киберпреступлениях онлайн. Страны ЕС также должны принять меры для обеспечения того, чтобы дети получали помощь от профессионалов. Когда дети сообщают о преступлении, совершенном лицом, выполняющим родительские обязанности, органы власти должны принять меры для защиты безопасности ребенка, прежде чем сообщить об этом вероятному преступнику.

Добавим

Данные Европейской комиссии свидетельствуют, что каждая третья женщина в 27 странах блока подверглась определенному виду насилия, часто со стороны интимных партнеров. Кроме того, 600 тысяч женщин в Европе живут с последствиями увечья женских половых органов.

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