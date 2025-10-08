Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт постанови (№14031) про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні, який зокрема пропонує визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів є неможливими в умовах військової агресії рф, повідомили у ВР у середу, пише УНН.

Деталі

Ідеться про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів.

Документ пропонує, зокрема:

визнати, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії рф проти України;

наголосити на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор - рф;

констатувати, що стале функціонування органів місцевої влади та здійснення ними повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад.

"Документ важливий - він дозволить громадам, мерам і радам офіційно продовжувати працювати, поки вибори неможливі через війну", - прокоментував рішення нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

