Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам

Верховная Рада приняла в целом проект постановления (№14031) о непрерывности функционирования представительных органов местного самоуправления в Украине, который, в частности, предлагает признать, что организация подготовки и проведения местных выборов невозможны в условиях военной агрессии рф, сообщили в ВР в среду, пишет УНН.

Детали

Речь идет о сельских, поселковых, городских, районных в городах, районных, областных советах, а также о сельских, поселковых и городских головах.

Документ предлагает, в частности:

признать, что организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии рф против Украины;

отметить, что ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине с соблюдением демократических избирательных стандартов несет государство-агрессор - рф;

констатировать, что устойчивое функционирование органов местной власти и осуществление ими полномочий являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, нацбезопасности, обороны государства и жизнедеятельности общин.

"Документ важен - он позволит громадам, мэрам и советам официально продолжать работать, пока выборы невозможны из-за войны", - прокомментировал решение нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

