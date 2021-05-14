Рада виходить на роботу після "травневих": у четвер обіцяють позачергове засідання

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"У понеділок Рада виходить працювати після затяжних "травневих". Найбільший сюрприз тижня - нас швидше за все чекає ще одне позачергове засідання в четвер. Коаліція обіцяла ухвалити всі необхідні законопроекти - "маяки" для отримання міжнародної допомоги. Ось в День Вишиванки буде довге позачергове засідання по МВФ/Макрофіну", - написав нардеп.

Деталі

За словами Железняка, у вівторок парламент розгляне питання про продаж землі через е-аукціони (№ 2195), стимули для розвитку крафтових пивоварень (№ 5118, 5119).

У середу нардепи візьмуться за скасування переведення годинників (№ 4201), посилки з-за кордону до 150 євро без ПДВ і митного збору (№ 4278, 4279), заборону продажу ліків дітям (№ 5123 і альтернативний 5123-1), зміни в індексації пенсій (№ 4668).

Також розглянуть антитютюновий закон (№ 4358), публікацію поіменного голосування в місцевих радах (№ 4256), створення ТСК по "вагнерівцям" (№ 4105) і військове капеланство (№ 4626).

На порядку денному на четвер стоїть блок аграрних законопроектів.

На п'ятницю заплановано розгляд законопроектів:

• зміни до закону про НАБУ, в тому числі формування конкурсної комісії (№ 5459);

• оподаткування азартних ігор (№ 2713) та альтернативні;

• захист академічної доброчесності (№ 3758);

• багатостраждальний законопроект про заборону "пакетів з пакетами" (№ 2051-1).

"Ну і чекаємо рішення Коаліції по Степанову. Нагадую, що підписи на позачергове засідання щодо його звільнення вже давно зібрані", - додав Железняк.

Доповнення

Згідно з порядком денним ВР, наступний пленарний тиждень почнеться вже 17 травня, в понеділок, традиційно - з засідання погоджувальної ради. А перше в травні пленарне засідання відбудеться вже 18 числа.



До цього часу народні обранці повинні були працювати в комітетах, комісіях, фракціях і групах, зокрема на округах.

Пленарні засідання народні депутати повинні почати з продовження розгляду "земельного" законопроекту № 2195, до якого було подано близько 800 поправок.



