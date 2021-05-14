Рада выходит на работу после "майских": в четверг обещают внеочередное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Верховная Рада Украины на следующей неделе возвращается к пленарным заседаниям, в четверг может собраться внеочередное. Об этом сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.
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"В понедельник Рада выходит работать после затяжных "майских". Самый большой сюрприз недели - нас скорее всего ждет еще одно внеочередное заседание в четверг. Коалиция обещала принять все необходимые законопроекты - "маяки" для получения международной помощи. Вот в День Вышиванки будет длинное внеочередное заседание по МВФ/Макрофину", - написал нардеп.
Детали
По словам Железняка, во вторник парламент рассмотрит вопрос о продаже земли через э-аукционы (№ 2195), стимулы для развития крафтовых пивоварен (№ 5118, 5119).
В среду нардепы возьмутся за отмену перевода часов (№ 4201) посылки из-за границы до 150 евро без НДС и таможенной пошлины (№ 4278, 4279), запрет продажи лекарств детям (№ 5123 и альтернативный 5123-1), изменения в индексации пенсий (№ 4668).
Также рассмотрят антитабачный закон (№ 4358), публикацию поименного голосования в местных советах (№ 4256), создание ВСК по "вагнеровцам" (№ 4105) и военное капеланство (№ 4626).
На повестке дня на четверг стоит блок аграрных законопроектов.
На пятницу запланировано рассмотрение законопроектов:
• изменения в закон о НАБУ, в том числе формирование конкурсной комиссии (№ 5459);
• налогообложения азартных игр (№ 2713) и альтернативные;
• защита академической добродетели (№ 3758);
• многострадальный законопроект о запрете "пакетов с пакетами" (№ 2051-1).
"Ну и ждем решения коалиции по Степанову. Напоминаю, что подписи на внеочередное заседание по его увольнению уже давно собраны", - добавил Железняк.
Дополнение
Согласно повестке дня ВР, следующая пленарная неделя начнется уже 17 мая, в понедельник, традиционно - с заседания согласительного совета. А первое в мае пленарное заседание состоится уже 18 числа.
До этого времени народные избранники должны были работать в комитетах, комиссиях, фракциях и группах, в частности на округах.
Пленарные заседания народные депутаты должны начать с продолжения рассмотрения "земельного" законопроекта № 2195, к которому было подано около 800 поправок.