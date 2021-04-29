Попрацювали пів дня: Рада знову заблокована земельним питанням

Деталі

Так, народні депутати зупинились на розгляді 520-ї правки, однак йшли не по порядку. Всього до проекту закону було подано 776 пропозицій та поправок. За результатами розгляду профільний комітет пропонує врахувати — 160 пропозицій (з них врахувати — 86, врахувати частково — 28, врахувати редакційно — 46), ще 616 пропозицій — відхилити.

Документ, серед іншого, пропонує передбачити новий порядок продажу та передачі в користування земельних ділянок державної та комунальної власності. Зокрема, йдеться про запровадження продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них обов’язково через електронні аукціони в електронній торговій системі.

Як зазначив сьогодні голова Верховної Ради Дмитро Разумков, розгляд документу в парламенті може затягнутись на один пленарний тиждень.

“Там 700 поправок, близько 480-490 у „Батьківщини“, в інших фракціях — трохи менше. Я думаю, це, теоретично, тиждень — якщо всі будуть наполягати на правках. Якщо ні — будемо швидше”, — сказав він.

Додамо, що напередодні Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який “застопорив” роботу парламенту на більше ніж місяць.



Доповнення

Верховна Рада збереться на два позачергових засідання 29 квітня. Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядали “земельний” законопроект, до якого подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.