Поработали пол дня: Рада снова заблокирована земельным вопросом

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада сегодня приняла ряд законопроектов, после чего перешла к законопроекту № 2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы — на рассмотрении которого и завершила пленарное заседание, передает корреспондент УНН.