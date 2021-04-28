Офіційно: Рада завтра збереться на позачергове засідання, на порядку денному - призначення міністра

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання у четвер, 28 квітня, двох позачергових пленарних засідань парламенту. Про це повідомили УНН в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

Цитата

“Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 15 хвилин 29 квітня 2021 року”, — йдеться у розпорядженні.

Деталі

На засіданні планується розглянути 19 питань, зокрема:

  • про призначення Галущенка Германа Валерійовича на посаду члена Кабінету Міністрів України — Міністра енергетики України;
  • проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом (реєстр. № 5308);
  • проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв’язку з укрупненням територіальних громад (реєстр. № 4382);
  • проект Постанови Верховної Ради України про внесення зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (реєстр. № 5426);
  • проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання” (реєстр. № 5377);
  • проект Закону України про внесення змін до розділу II “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури” щодо окремих аспектів дії перехідних положень (реєстр. № 5157);
  • проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів (реєстр. № 5158);
  • проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов (реєстр. № 5058);
  • проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб (реєстр. № 4555);
  • проект Закону України про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення (реєстр. № 2683);
  • проект Закону України про державну реєстрацію геномної інформації людини (реєстр. № 4265);
  • проект Закону України про внесення змін до статті 45 Закону України “Про Національну поліцію” (реєстр. № 4375);
  • проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель (реєстр. № 5309);
  • проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про культуру” щодо загальних засад надання населенню культурних послуг (реєстр. № 4318);
  • проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про туризм” та деяких інших законодавчих актів щодо основних засад розвитку туризму (реєстр. № 4162);
  • проект Закону України про внесення змін до розділу X “Прикінцеві і перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель) (реєстр. № 3715);
  • проект Закону України про внесення змін Закону України “Про туризм” щодо розширення кола суб’єктів надання готельних послуг (реєстр. № 2673);
  • проект Закону України про внесення змін до розділу II “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до Митного кодексу України та Закону України „Про розвиток літакобудівної промисловості“ щодо підтримки літакобудівної галузі” щодо продовження надання українським авіакомпаніям перехідного періоду для переходу на використання літаків вітчизняного виробництва" (реєстр. № 5301);
  • проект Закону України про внесення доповнень до Закону України “Про запобігання корупції” (щодо удосконалення окремих аспектів декларування) (реєстр. № 5173).

    • Разумков також доручив скликати ще одне позачергове пленарне засідання на вимогу 160 нардепів. На ньому пропонується розглянути одне питання — проект постанови про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій (реєстр. № 5382).

    Доповнення

    Напередодні у ВР відбулось одразу два позачергових засідання, на яких загалом нардепи розглянули 14 питань.

    Скликання позачергових засідань ВР відбувається на тлі того, як на планових пленарних засіданнях парламентарі розглядають “земельний” законопроект, до якого подали кілька тисяч поправок, що фактично блокує розгляд інших питань.

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