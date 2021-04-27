Рада сьогодні збереться на два позачергових засідання: що розглянуть

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Верховна Рада у вівторок, 27 квітня, повернеться до розгляду “земельного” законопроекту № 2194 та проведе одразу два позачергових засідання, передає УНН з посиланням на порядок денний парламенту.

Земельне питання

На пленарному засіданні нардепи продовжать розгляд правок, внесених до проекту закону № 2194, яких всього було подано близько 3 тисяч.

Документ має на меті реформування системи управління у сфері земельних відносин та зняття штучних обмежень господарської діяльності для спрощення доступу до земельних ресурсів населення та бізнесу, скасування зайвих дозволів та дублювання процедур перевірки документації із землеустрою.

Як зазначив напередодні голова ВРУ Дмитро Разумков, нардепам залишилось розглянути ще 861 правку, вони мають шанси впоратись до кінця тижня.

Перше позачергове засідання

На вимогу нардепів, о 16:00 27 квітня відбудеться перше позачергове засідання.

На ньому, депутати розглянуть лише одне питання — проект постанови про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (№ 5299).

“Проект Постанови розроблений з метою вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері”, — зазначається у пояснювальній записці до документу.

Друге позачергове засідання

Після завершення першого, Рада збереться на ще одне засідання, під час якого нардепи, серед іншого, розглянуть у другому читанні законопроект № 2164 про заочне засудження.

Законопроект пропонує внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та визначити, що підставами для оголошення в розшук підозрюваного є підстави, “коли місце перебування підозрюваного невідоме, і коли підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді або суду за умови його належного повідомлення про такий виклик, і існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав і/або перебуває в іншій країні або на тимчасово окупованих територіях України”.

Також, народні обранці розглянуть проект закону № 4212, покликаний заборонити рекламу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

На порядку денному також значаться наступні законопроекти:

  • щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);
  • щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);
  • про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. № 5065);
  • щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою (реєстр. № 5104);
  • про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);
  • щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);
  • щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);
  • щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);
  • про внесення змін до розділу II “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку” (реєстр. № 5175);
  • про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель (реєстр. № 5202).

Також на розгляд народних обранців винесуть пропозиції Президента до Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063).

Доповнення

Так, Разумков напередодні зазначав, що Рада цього тижня збереться щонайменше на два позачергових засідання. Однак, нардепи кажуть, таких засідань буде аж чотири.

Зокрема, на одному з них не виключено розгляд питання щодо призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує Герман Галущенко. Відповідне подання від Прем’єра у Раді очікують сьогодні. Ймовірно, питання планується до розгляду у четвер, 29 квітня.

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