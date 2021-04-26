Рада цього тижня збереться щонайменше на два позачергових засідання - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Верховна Рада проведе щонайменше два позачергових засідання поточного пленарного тижня. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент УНН.
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“Ми поки що знаходимось в розгляді питання № 2194 (так званий земельний законопроект - ред.), залишилась ще 861 правка, я сподіваюся, що за цей тиждень ми зможем їх пройти. Паралельно з цим звернулися і звертаються народні депутати України, про два позачергових засідання ми можемо вже говорити”, — сказав Разумков.
Деталі
Він закликав, щоб при формуванні порядків денних позачергових засідань ініціатори розставляли пріоритети і вносили важливі питання на розгляд.
“Є дві ініціативи. Завтра вони будуть оформлені в позачергові засідання, і ми проведемо після пленарних засідань ще два засідання загальною кількістю 14 питань”, — зауважив голова ВР.
З його слів, режим роботи залишатиметься таким, як і минулого тижня: з 12:00 до 13:00 буде перерва для проведення кварцування, проміжок між черговими і позачерговими засіданнями також становитиме годину.
Що було раніше
Минулого тижня УНН повідомили у “Слузі народу”, що народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 27 квітня.
У запропонованому порядку денному - питання змін до Бюджету-2021 на суди, змін до КПК України щодо заочного розслідування, поданий після вето Президента законопроект про доступ захисника до підзахисного, законопроект стосовно реклами електронних сигарет.
Також не виключено розгляд на позачерговому засіданні питання щодо призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує Герман Галущенко.