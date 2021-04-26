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Рада на этой неделе соберется минимум на два внеочередных заседания - Разумков

Рада на этой неделе соберется минимум на два внеочередных заседания - Разумков

Киев  •  УНН

 • 82630 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Верховная Рада проведет минимум два внеочередных заседания на текущей пленарной недели. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы пока находимся в рассмотрении вопроса № 2194 (так называемый земельный законопроект - ред.), осталась еще 861 правка, я надеюсь, что за эту неделю мы сможем их пройти. Параллельно с этим обратились и обращаются народные депутаты Украины, о двух внеочередных заседаниях мы уже можем говорить", - сказал Разумков.

Детали

Он призвал, чтобы при формировании повестки дня внеочередных заседаний инициаторы расставляли приоритеты и вносили важные вопросы на рассмотрение.

"Есть две инициативы. Завтра они будут оформлены во внеочередные заседания, и мы проведем после пленарных заседаний еще два заседания общим количеством 14 вопросов", - отметил председатель ВР.

По его словам, режим работы будет оставаться таким, как и на прошлой неделе: с 12:00 до 13:00 будет перерыв для проведения кварцевания, промежуток между очередными и внеочередными заседаниями также составит час.

Что было ранее

На прошлой неделе УНН сообщили в "Слуге народа", что народные депутаты собрали необходимое количество подписей, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, 27 апреля.

В предложенной повестке дня - вопрос изменений в Бюджет-2021 на суды, изменений в УПК Украины относительно заочного расследования, представленный после вето Президента законопроект о доступе защитника к подзащитному, законопроект о рекламе электронных сигарет.

Также не исключено рассмотрение на внеочередном заседании вопроса о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко.

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