Шмигаль завтра має внести до ВР подання про призначення Галущенка міністром енергетики

Цитата:

“Наразі є порядок денний засідання вівторкового, і найближчим часом ми дізнаємось про час цього засідання. Так само ми зараз готуємо порядок денний щодо засідання на четвер (29 квітня - ред.), і окреме скоріш за все буде засідання з кадровим питанням щодо розгляду кандидатури пана Германа Галущенка на посаду міністра енергетики України. Зараз ми проходим всі формальності, пов’язані з тим, що ... таке подання вносить Прем’єр-міністр України за поданням коаліції депутатських фракцій, якою зараз є наша фракція ("Слуга народу" - ред.) — монобільшість”, — сказав Корнієнко.

“Відповідно, ми зараз проходим весь паперовий процес, але сподіваємось що завтра пан Прем’єр внесе це подання до Верховної Ради, і голова ВР спрямує це на комітет”, — додав він.

Деталі

Зі слів нардепа, Галущенку необхідно зустрітися з іншими депутатськими фракціями і “спробувати заручитись підтримкою інших фракцій в боротьбі за цю посаду”.

Доповнення

Верховна Рада проведе як мінімум два позачергових засідання цього пленарного тижня, вочевидь, йдеться про їх проведення у вівторок, 27 квітня.

Минулого тижня УНН повідомили у “Слузі народу”, що народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 27 квітня.

У запропонованому порядку денному — питання змін до Бюджету-2021 на суди, змін до КПК України щодо заочного розслідування, поданий після вето Президента законопроект про доступ захисника до підзахисного, законопроект стосовно реклами електронних сигарет.

Також не виключено розгляд на позачерговому засіданні питання щодо призначення міністра енергетики, на посаду якого претендує Герман Галущенко. За словами голови ВР Дмитра Разумкова, станом на сьогодні немає подання від Кабінету міністрів України щодо призначення того чи іншого кандидата на посаду.