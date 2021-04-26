Шмыгаль завтра должен внести в ВР представление о назначении Галущенко министром энергетики

КИЕВ. 26 апреля. УНН. На внеочередном заседании парламента на этой неделе должны рассмотреть вопрос о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко - во вторник, 27 апреля, соответствующее представление должен внести Премьер-министр Денис Шмыгаль. Об этом сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.