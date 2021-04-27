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Рада сегодня соберется на два внеочередных заседания: что рассмотрят

Рада сегодня соберется на два внеочередных заседания: что рассмотрят

Киев  •  УНН

 • 11950 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада во вторник, 27 апреля, вернется к рассмотрению “земельного” законопроекта № 2194 и проведет сразу два внеочередных заседания, передает УНН со ссылкой на повестку дня парламента.

Земельный вопрос

На пленарном заседании нардепы продолжат рассмотрение поправок, внесенных в проект закона № 2194, которых всего было подано около 3 тысяч.

Документ имеет целью реформирование системы управления в сфере земельных отношений и снятия искусственных ограничений хозяйственной деятельности для упрощения доступа к земельным ресурсам населения и бизнеса, отмену лишних разрешений и дублирования процедур проверки документации по землеустройству.

Как отметил накануне председатель ВРУ Дмитрий Разумков, нардепам осталось рассмотреть еще 861 правку, они имеют шансы справиться до конца недели.

Первое внеочередное заседание

По требованию нардепов, в 16:00 27 апреля состоится первое внеочередное заседание.

На нем депутаты рассмотрят только один вопрос — проект постановления о принятии неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни СОVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере (№ 5299).

“Проект Постановления разработан с целью принятия неотложных мер, направленных на прекращение бездействия органов исполнительной власти в сфере противодействия распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и обеспечение неукоснительного выполнения решений Верховной Рады Украины, принятых в этой сфере”, — отмечается в пояснительной записке к документу.

Второе внеочередное заседание

После завершения первого, Рада соберется на очередное заседание, во время которого нардепы, среди прочего, рассмотрят во втором чтении законопроект № 2164 о заочном осуждении.

Законопроект предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс и определить, что основаниями для объявления в розыск подозреваемого есть основания, “когда место нахождения подозреваемого неизвестно, и когда подозреваемый уклоняется от явки по вызову следователя, прокурора, следователя судьи или суда при условии его надлежащего уведомления о таком вызове, и существуют обоснованные основания полагать, что он уехал и/или находится в другой стране или на временно оккупированных территориях Украины”.

Также народные избранники рассмотрят проект закона № 4212, призванный запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

В повестке дня также значатся следующие законопроекты:

  • об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами (рег. № 5304);
  • о активизации деятельности научных парков (рег. № 4236);
  • о финансовых услугах и финансовых компаниях (рег. № 5065);
  • по совершенствованию правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой (рег. № 5104);
  • об основах молодежной политики (реестр. № 3718);
  • о обеспечении поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (реестр. № 3985);
  • относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны (рег. № 3935);
  • о введении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования (реестр. № 5246);
  • о внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке” (рег. № 5175);
  • об организациях водопользователей и стимулирования гидротехнической мелиорации земель (реестр. № 5202).

Также на рассмотрение народных избранников вынесут предложения Президента к Закону Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи (рег. № 2063).

Дополнение

Так, Разумков накануне отмечал, что Рада на этой неделе соберется минимум на два внеочередных заседания. Однако, нардепы говорят, таких заседаний будет целых четыре.

В частности, на одном из них не исключено рассмотрение вопроса о назначении министра энергетики, на должность которого претендует Герман Галущенко. Соответствующее представление от Премьера в Раде ожидают сегодня. Вероятно, вопрос планируется к рассмотрению в четверг, 29 апреля.

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