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The Guardian

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Рада відхилила законопроект Бужанського проти героїзації "військових злочинців" та легалізації нацизму

Київ • УНН

 • 35336 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у четвер відхилила ініційований нардепом Максимом Бужанським проект закону № 2797 щодо запобігання героїзації "військових злочинців" та легалізації нацизму, передає кореспондент УНН.

Рада відхилила законопроект Бужанського проти героїзації "військових злочинців" та легалізації нацизму

Цитата:

"Закон відхилено", - сказав голова ВР Дмитро Разумков.

Деталі

Автор законопроекту стверджує, що на сьогодні в Україні "осіб, напряму пов’язаних з діяльністю формувань, яких визнано злочинними під час Нюрнберзького процесу, а також осіб які приймали участь у переслідуванні і масових знищеннях євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокосту), намагаються реабілітувати, шляхом перегляду результатів Другої Світової Війни, що може призвести до виникнення загрози територіальній цілісності України".

Документом пропонується внести ряд уточнюючих змін до Законів України "з метою запобігання реабілітації іміджу організацій, визнаних злочинними Нюрнберзьким Трибуналом та осіб, які в усьому світі вважаються військовими злочинцями".

Так, зокрема, пропонується внести зміни до Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", встановивши, що виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та його військових та\або напіввійськових формувань СС (включаючи підрозділи Ваффен-СС), СА, СД, Гестапо та їх підрозділи), у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР)), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено.

До Закону України "Про географічні назви" пропонується додати частину, якою забороняється присвоювати географічним об’єктам назви, які є іменами або псевдонімами осіб:

- які були визнанні винними під час Нюрнберзького процесу;

- обіймали керівні посади у Націонал-соціалістичній німецькій робітничій партії (НСДАП), вищих органах влади та управління Німеччини (Третього Рейху);

- входили до військових або напіввійськових формувань Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії СС (включаючи підрозділи Ваффен-СС), СД, СА, Гестапо та їх німецькі або іноземні підрозділи);

- осіб, пов’язаних з переслідуванням і масовим знищенням євреїв і ромів під час Другої світової війни (Голокостом).

Зауважимо, що згідно висновку ГНЕУ, чинний наразі Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (далі – Закон) достатньо чітко забороняє будь-яку пропаганду символіки комуністичного та нацистського режимів.

Також, зазначили в ГНЕУ, назва законопроекту потребує змістовного коригування. Так, у даному випадку має йтися не про "військових", а "воєнних" злочинців і, відповідно, "воєнних" злочинів, адже вказані поняття у юридичній площині мають зовсім інші значення.

Саме поняття "воєнний злочин" є поняттям суто сфери міжнародного права (міжнародного гуманітарного права). Зокрема, під "воєнними злочинами" розуміються неправомірні дії (як правило, свідомі), які порушують встановленні людством правила, принципи та закони ведення бойових дій (так званих "законів війни"), які знаходять своє практичне закріплення у міжнародно-правових актах.

Натомість, поняття "військовий злочин" має внутрішньодержавний сенс, тобто – це неправомірні дії проти прийнятого (встановленого) в державі порядку несення військової служби, та всіх інших дотичних з цим понять, в конкретній країні.

Що було раніше

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС “Галичина”. На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

В Офісі Президента після цього випустили різку заяву щодо акції у Києві до річниці створення дивізії СС “Галичина”, зазначивши, що будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів засуджують, від правоохоронців чекають притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону.

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