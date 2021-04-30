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В ОП засудили марш до річниці створення дивізії СС "Галичина" у Києві. Від Кличка чекають пояснень

Київ • УНН

 • 23467 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Офісі Президента випустили різку заяву щодо акції у Києві до річниці створення дивізії СС “Галичина”. Будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів засуджують, від правоохоронців чекають притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону, а від голови КМДА Віталія Кличка — пояснень, чому стало можливим проведення цього так званого маршу, передає УНН.

Цитата

“У зв’язку з тим, що в місті Києві відбувся так званий марш до дня створення нацистами дивізії СС „Галичина“ під час Другої світової війни, вважаємо за необхідне зазначити, що мала чисельність учасників та маніпуляції організаторів із подачею заявки на проведення акції не можуть бути підставами для того, щоб навіть пробувати виправдати цю ситуацію.

Категорично засуджуємо будь-які прояви пропаганди тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, та спроби переглянути правду про Другу світову війну. Не було й не могло бути жодного українського інтересу в тому, що нацисти намагалися використовувати людей на захоплених територіях заради своїх цілей. Розгром нацизму був перемогою для нашого народу. Українці разом з іншими народами вибороли право на життя”, — йдеться у заяві ОП.

Деталі

У Зеленського відзначили, що Міністерство закордонних справ України вже заявило про засудження будь-яких проявів глорифікації військ “Ваффен-СС” і нагадало, що пропаганда тоталітарних режимів заборонена в Україні. Партнери нашої держави вже поінформовані про те, що порушення відповідного законодавства в Україні матимуть логічні наслідки для будь-якої особи, яка в цьому винна.

“Очікуємо від Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ України встановлення всіх обставин того, що відбулося, та притягнення до відповідальності всіх винних у порушенні закону. Правоохоронці мають для цього всі можливості.

Від голови Київської міської державної адміністрації очікуємо проведення перевірки системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою Києва про те, чому стало можливим проведення цього так званого маршу. Підкреслюємо, що влада в будь-якому цивілізованому місті не повинна миритися з тим, що організатори подібних акцій мають змогу ввести в оману як правоохоронців, так і очільників міста щодо своїх справжніх цілей”, — зазначено у заяві.

Що сталося

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС “Галичина”. На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

Раніше нардеп Максим Бужанський виступав з критикою на адресу ходи на честь дивізії СС “Галичина” і навіть висловився на цю тему з трибуни ВР напередодні.

Крім того, як зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, для європейської країни глорифікація військ СС є неприпустимою.

Пізніше марш до річниці створення СС “Галичина” у Києві засудив Ізраїль.

До слова, у травні 2020 року ОАСК визнав нацистською символіку 14-ї піхотної дивізії СС “Галичина”. Однак, уже у вересні Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення.

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