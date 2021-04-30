Марш до річниці створення СС “Галичина”: після осуду з боку Ізраїлю у МЗС України теж вийшли із різкою заявою

Цитата

"Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які прояви глорифікації військ Ваффен-СС", - йдеться у заяві.

Деталі

У МЗС також нагадали, що пропаганда тоталітарних режимів, зокрема націонал-соціалістичного, заборонена в Україні.

"За тиждень Україна вшановуватиме пам’ять мільйонів українців та представників інших народів, які загинули від рук нацистів. Маємо дбати, щоб до будь-якого виправдання нацистських злочинів була нульова толерантність Української держави та суспільства", - резюмували у МЗС.

Що сталося

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС “Галичина”. На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

Раніше нардеп Максим Бужанський виступав з критикою на адресу ходи на честь дивізії СС “Галичина” і навіть висловився на цю тему з трибуни ВР напередодні.



Крім того, як зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, для європейської країни глорифікація військ СС є неприпустимою.

Пізніше марш до річниці створення СС “Галичина” у Києві засудив Ізраїль.



До слова, у травні 2020 року ОАСК визнав нацистською символіку 14-ї піхотної дивізії СС “Галичина”. Однак, уже у вересні Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення.