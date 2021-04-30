Марш к годовщине создания СС "Галичина": после осуждения со стороны Израиля в МИД Украины тоже вышли с резким заявлением
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС. Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины относительно марша в Киеве по случаю создания дивизии СС "Галичина", передает УНН.
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"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые проявления глорификации войск Ваффен-СС", - говорится в заявлении.
Детали
В МИД также напомнили, что пропаганда тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, запрещена в Украине.
"За неделю Украина чествует память миллионов украинцев и представителей других народов, погибших от рук нацистов. Необходимо заботиться, чтобы к любому оправданию нацистских преступлений была нулевая толерантность украинского государства и общества", - резюмировали в МИД.
Что произошло
28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС “Галичина”. На западе усиленно дежурила полиция. Марш критиковали некоторые нардепы.
Ранее нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия дивизии СС “Галичина” и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.
Кроме того, как отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, для европейской страны восславление войск СС недопустима.
Позже марш к годовщине создания СС "Галичина" в Киеве осудил Израиль.
К слову, в мае 2020 ОАСК признал нацистской символике 14-й пехотной дивизии СС “Галичина”. Однако, уже в сентябре Шестой апелляционный административный суд отменил это решение.