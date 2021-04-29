Израиль осудил марш к годовщине создания СС “Галичина” в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Израиль осуждает антисемитский марш в центре Киева к годовщине создания дивизии СС “Галичина”, который состоялся 28 апреля в Киеве. Об этом сообщили в МИД Израиля, пишет УНН.
Детали
Министерство иностранных дел Израиля выступило с заявлением об осуждении марша, состоявшегося вчера в центре украинской столицы, в котором было отмечено создание подразделения СС “Галичина”.
МИД Израиля осуждает прославление нацистских пособников, и ожидает, что украинское правительство безоговорочно осудит все подобные явления и предотвращать их повторение.
“Сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом — это не только внутреннее дело каждой страны, но и часть коллективной ответственности человечества где бы это ни было”, — говорится в заявлении.
Что произошло
28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС “Галичина”. На западе усиленно дежурила полиция. Марш критиковали некоторые нардепы.
Ранее нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия дивизии СС “Галичина” и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.
Кроме того, как отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, для европейской страны восславление войск СС недопустима.
К слову, в мае 2020 ОАСК признал нацистской символике 14-й пехотной дивизии СС “Галичина”. Однако, уже в сентябре Шестой апелляционный административный суд отменил это решение.