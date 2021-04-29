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Ізраїль засудив марш до річниці створення СС “Галичина” у Києві

Ізраїль засудив марш до річниці створення СС “Галичина” у Києві

Київ • УНН

 • 27644 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Ізраїль засуджує антисемітський марш у центрі Києва до річниці створення дивізії СС “Галичина”, який відбувся 28 квітня у Києві. Про це повідомили в МЗС Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із заявою про засудження маршу, що відбувся вчора в центрі української столиці, в якому було відзначено створення підрозділу СС “Галичина”.

МЗС Ізраїлю засуджує прославляння нацистських пособників, і очікує, що український уряд беззастережно засудить всі подібні явища і запобігатиме їхньому повторенню.

“Збереження пам’яті про Голокост і боротьба з антисемітизмом — це не тільки внутрішня справа кожної країни, а й частина колективної відповідальності людства де б це не було”, — йдеться у заяві.

Що сталося

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС “Галичина”. На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

Раніше нардеп Максим Бужанський виступав з критикою на адресу ходи на честь дивізії СС “Галичина” і навіть висловився на цю тему з трибуни ВР напередодні.

Крім того, як зазначив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, для європейської країни глорифікація військ СС є неприпустимою.

До слова, у травні 2020 року ОАСК визнав нацистською символіку 14-ї піхотної дивізії СС “Галичина”. Однак, уже у вересні Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення.

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