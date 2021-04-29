"Неприпустимо": голова Інституту нацпам'яті висловився про марш на честь СС "Галичина"

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"Не розумію, чим завинили вишиванки, що їх використовують під час маршів на честь нацистських військових підрозділів. Уже б йшла ця маргінальна група у галіфе, чи в чому там ходили любителі фюрерів. Глорифікація військ СС - це неприпустимо для європейської країни, і я впевнений, що цього не підтримує абсолютна більшість українців", - зазначив Дробович у Facebook.

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Голова Інституту нацпам'яті зауважив, що історію треба вивчати, відкрито розбиратися у складних питаннях, наприклад, "чому взагалі з'являлися нацистські добровольчі підрозділи, звідки бралися всі ці корпуси, дивізії, легіони та батальйони (угорські, французькі, російські, білоруські, українські, італійські, латвійські, естонські, албанські...), чого прагнули люди, які там служили". "Через відповіді на такі питання можна краще зрозуміти причини і перебіг Другої світової війни, вникнути у суть нацистських та комуністичних злочинів, взагалі політики тоталітарних держав", - пояснив він.

"Вочевидь, чорно-білими спрощеннями, маршами, популістичними гаслами та сумнівними кричалками до побудови сильної та відповідальної політичної нації не наблизитись", - підсумував Дробович.

Що сталося

28 квітня в центрі Києва люди вийшли на марш на честь дивізії СС "Галичина". На заході посилено чергувала поліція. Марш критикували деякі нардепи.

Так, нардеп Максим Бужанський виступав з критикою на адресу ходи на честь дивізії СС "Галичина" і навіть висловився на цю тему з трибуни ВР напередодні.

До слова, у травні 2020 року ОАСК визнав нацистською символіку 14-ї піхотної дивізії СС "Галичина". Однак, уже у вересні Шостий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення.