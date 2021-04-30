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В ОП осудили марш к годовщине создания дивизии СС "Галичина" в Киеве. От Кличко ждут объяснений

В ОП осудили марш к годовщине создания дивизии СС "Галичина" в Киеве. От Кличко ждут объяснений

Киев  •  УНН

 • 23449 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Офисе Президента выпустили резкое заявление по акции в Киеве к годовщине создания дивизии СС "Галичина". Любые проявления пропаганды тоталитарных режимов осуждают, от правоохранителей ждут привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона, а от председателя КГГА Виталия Кличко - объяснений, почему стало возможным проведение этого так называемого марша, передает УНН.

Цитата

"В связи с тем, что в Киеве состоялся так называемый марш ко дню создания нацистами дивизии СС "Галичина" во время Второй мировой войны, считаем необходимым отметить, что малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основаниями для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию.

Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне. Не было и не могло быть ни одного украинского интереса в том, что нацисты пытались использовать людей на захваченных территориях ради своих целей. Разгром нацизма был победой для нашего народа. Украинцы вместе с другими народами завоевали право на жизнь", - говорится в заявлении ОП.

Детали

У Зеленского отметили, что Министерство иностранных дел Украины уже заявило об осуждении любых проявлений глорификации войск "Ваффен-СС" и напомнило, что пропаганда тоталитарных режимов запрещена в Украине. Партнеры нашего государства уже проинформированы о том, что нарушение соответствующего законодательства в Украине будут иметь логические последствия для любого лица, которое в этом виновато.

"Ожидаем от Национальной полиции и Министерства внутренних дел Украины установления всех обстоятельств произошедшего и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона. Правоохранители имеют для этого все возможности.

От председателя Киевской городской государственной администрации ожидаем проведения проверки системы согласования массовых акций в столице и полного отчета перед общиной Киева о том, почему стало возможным проведение этого так называемого марша. Подчеркиваем, что власть в любом цивилизованном городе не должна мириться с тем, что организаторы подобных акций могут ввести в заблуждение как правоохранителей, так и руководителей города относительно своих истинных целей", - говорится в заявлении.

Что произошло

28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС “Галичина”. На западе усиленно дежурила полиция. Марш критиковали некоторые нардепы.

Ранее нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия дивизии СС “Галичина” и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.

Кроме того, как отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, для европейской страны восславление войск СС недопустима.

Позже марш к годовщине создания СС "Галичина" в Киеве осудил Израиль.

К слову, в мае 2020 ОАСК признал нацистской символике 14-й пехотной дивизии СС “Галичина”. Однако, уже в сентябре Шестой апелляционный административный суд отменил это решение.

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