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Рада отклонила законопроект Бужанского против героизации "военных преступников" и легализации нацизма

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг отклонила иницированный нардепом Максимом Бужанским проект закона № 2797 по предотвращению героизации "военных преступников" и легализации нацизма, передает корреспондент УНН.

Рада отклонила законопроект Бужанского против героизации "военных преступников" и легализации нацизма

Цитата:

"Закон отклонен", - сказал глава ВР Дмитрий Разумков.

Детали

Автор законопроекта утверждает, что на сегодня в Украине "лиц, напрямую связанных с деятельностью формирований, которые признаны преступными во время Нюрнбергского процесса, а также лиц принимавших участие в преследовании и массовом уничтожении евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокоста), пытаются реабилитировать, путем пересмотра результатов Второй мировой войны, что может привести к возникновению угрозы территориальной целостности Украины".

Документом предлагается внести ряд уточняющих изменений в Законы Украины "с целью предотвращения реабилитации имиджа организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом и лиц, которые во всем мире считаются военными преступниками".

Так, в частности, предлагается внести изменения в Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", установив, что изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал социалистических (нацистского) тоталитарного режима и его военных и\или полувоенных формирований СС (включая подразделения Ваффен-СС), СА, СД, Гестапо и их подразделения), в том числе в виде сувенирной продукции, публичное исполнение гимнов СССР, УРСР (УССР)), других союзных и автономных советских республик или их фрагментов на всей территории Украины запрещено.

В Закон Украины "О географических названиях" предлагается добавить часть, которой запрещается присваивать географическим объектам названия, которые являются именами или псевдонимами человек:

- которые были признаны виновными во время Нюрнбергского процесса;

- занимали руководящие должности в Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), высших органах власти и управления Германии (Третьего Рейха)

- входили в военные или полувоенные формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии СС (включая подразделения Ваффен-СС), СД, СА, Гестапо и их немецкие или иностранные подразделения)

- лиц, связанных с преследованием и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокостом).

Заметим, что согласно заключению ГНЭУ, действующий в настоящее время Закон Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" (далее - Закон) достаточно четко запрещает любую пропаганду символики коммунистического и нацистского режимов.

Также, отметили в ГНЭУ, название законопроекта требует содержательной корректировки. Так, в данном случае речь должна идти не о "военских", а "военных" преступниках и, соответственно, "военных" преступлениях, ведь указанные понятия в юридической плоскости имеют совсем другие значения.

Само понятие "военное преступление" является понятием сугубо сферы международного права (международного гуманитарного права). В частности, под "военными преступлениями" понимаются неправомерные действия (как правило, сознательные), которые нарушают установленные человечеством правила, принципы и законы ведения боевых действий (так называемых "законов войны"), которые находят свое практическое закрепление в международно-правовых актах.

Зато, понятие "воинское преступление" имеет внутригосударственный смысл, то есть - это неправомерные действия против принятого (установленного) в государстве порядка несения военной службы, и всех других соприкасающихся с этим понятий, в конкретной стране.

Что было раньше

28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС "Галичина". На мероприятии усиленно дежурила полиция. Марш критиковали некоторые нардепы.

В Офисе Президента после этого выпустили резкое заявление относительно акции в Киеве к годовщине создания дивизии СС "Галичина", отметив, что любые проявления пропаганды тоталитарных режимов осуждают, от правоохранителей ждут привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона.

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