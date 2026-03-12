Рада ухвалила законопроєкт про скасування віз для волонтерів на час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що на період дії воєнного стану вимога щодо отримання довгострокової візи з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюватиметься на окремі категорії іноземців та осіб без громадянства. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13071.

Деталі

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до законопроєкту, на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення вимога щодо отримання довгострокових віз з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюється на:

іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях та представництвах гуманітарних організацій;

іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах.

Вказана норма не буде поширюватися на громадян російської федерації.

Також зазначимо, що до другого читання нардепи прибрали норму, за якою особи, які в’їхали в Україну після 24 лютого 2022 року і подали заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом, вважаються такими, які законно перебувають на території України на тимчасовій основі.

Закон має набрати чинності через три місяці після його опублікування у парламентській газеті "Голос України". Кабінету міністрів протягом трьох місяців доручено:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність до закону;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів.

