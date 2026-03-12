Рада ухвалила законопроєкт про скасування віз для волонтерів на час воєнного стану

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
11:13 • 6240 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 16010 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 26291 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 37199 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 53895 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 52407 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 42063 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44923 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37685 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 40005 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
39%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 13724 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 14935 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 15812 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк12 березня, 05:41 • 32535 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 18394 перегляди
Публікації
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto11:29 • 10056 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 14053 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 43332 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 47842 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 51361 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Оксен Лісовий
Ніколь Кідман
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ірак
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 4422 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 35835 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 24943 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 24373 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 26363 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Рада ухвалила законопроєкт про скасування віз для волонтерів на час воєнного стану

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Парламент ухвалив закон про скасування вимоги довгострокових віз для волонтерів та працівників гуманітарних місій. Пільги не діють для громадян РФ.

Рада ухвалила законопроєкт про скасування віз для волонтерів на час воєнного стану

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає, що на період дії воєнного стану вимога щодо отримання довгострокової візи з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюватиметься на окремі категорії іноземців та осіб без громадянства. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13071.

Деталі

"Закон прийнято", - йдеться у картці законопроєкту.

Відповідно до законопроєкту, на період дії воєнного стану та протягом шести місяців з дня його припинення вимога щодо отримання довгострокових віз з метою отримання посвідки на тимчасове проживання в Україні не поширюється на:

  • іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну для роботи у філіях та представництвах гуманітарних організацій;
    • іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах.

      Вказана норма не буде поширюватися на громадян російської федерації.

      Також зазначимо, що до другого читання нардепи прибрали норму, за якою особи, які в’їхали в Україну після 24 лютого 2022 року і подали заяву на оформлення посвідки на тимчасове проживання протягом 60 днів з дня набрання чинності новим законом, вважаються такими, які законно перебувають на території України на тимчасовій основі.

      Закон має набрати чинності через три місяці після його опублікування у парламентській газеті "Голос України". Кабінету міністрів протягом трьох місяців доручено:

      • прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього закону;
        • привести свої нормативно-правові акти у відповідність до закону;
          • забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів.

            Нагадаємо

            Нове опитування у 23 країнах ЄС виявило зростання скептицизму щодо міграційної політики Брюсселя. Більшість громадян вимагають від національних урядів самостійно охороняти кордони, що загрожує Шенгенській зоні.

            Павло Башинський

            СуспільствоПолітика
            Кабінет Міністрів України
            Воєнний стан
            Війна в Україні
            Верховна Рада України
            Європейський Союз
            Україна