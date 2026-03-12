Рада приняла законопроект об отмене виз для волонтеров на время военного положения
Киев • УНН
Парламент принял закон об отмене требования долгосрочных виз для волонтеров и работников гуманитарных миссий. Льготы не действуют для граждан РФ.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий, что на период действия военного положения требование об получении долгосрочной визы с целью получения вида на временное проживание в Украине не будет распространяться на отдельные категории иностранцев и лиц без гражданства. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13071.
Детали
"Закон принят", - говорится в карточке законопроекта.
В соответствии с законопроектом, на период действия военного положения и в течение шести месяцев со дня его прекращения требование об получении долгосрочных виз с целью получения вида на временное проживание в Украине не распространяется на:
- иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину для работы в филиалах и представительствах гуманитарных организаций;
- иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в Украину с целью участия в международных и региональных волонтерских программах.
Указанная норма не будет распространяться на граждан российской федерации.
Также отметим, что ко второму чтению нардепы убрали норму, согласно которой лица, въехавшие в Украину после 24 февраля 2022 года и подавшие заявление на оформление вида на временное проживание в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона, считаются законно находящимися на территории Украины на временной основе.
Закон должен вступить в силу через три месяца после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Кабинету министров в течение трех месяцев поручено:
- принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации этого закона;
- привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом;
- обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов.
