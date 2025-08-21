Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість

$41.380.02
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
Ексклюзив
12:55 • 11860 перегляди
Втручання Кабміну у маркетингові угоди між фармвиробниками та аптеками загрожує конкуренції та розвитку сфери - Американська торгівельна палата
Ексклюзив
12:13 • 18607 перегляди
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
21 серпня, 11:27 • 12054 перегляди
Свириденко: уряд готує 155 шкіл до повернення до офлайн-навчання та обіцяє гарячі обіди для учнів з 1-го по 11-й класи
Ексклюзив
21 серпня, 10:22 • 22688 перегляди
Міністерство соцполітики, сім'ї та єдності продовжить роботу над платформою для українців за кордоном
21 серпня, 07:38 • 57169 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
21 серпня, 06:16 • 65857 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
21 серпня, 05:30 • 68811 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 91756 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 212040 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Дніпропетровщина опинилася під ударом рф дронами та ракетами: зачепило інфраструктуру та підприємства, є постраждалий
21 серпня, 07:51
Нові 20-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг: деталі
21 серпня, 07:52
Україна наполягає на "часі тиші" перед переговорами - путін ставить ультиматуми - Зеленський
21 серпня, 09:07
Вбивство на фунікулері: обвинувачуваний Косов пояснив, чому не сказав поліції, що його били підлітки
21 серпня, 09:16
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт
21 серпня, 10:15
Defence City прийнято – яка ситуація з резидентством української авіації?
14:24
Депутати оскаржать в КСУ закон, який позбавляє акціонерів банків, що перебувають в процесі ліквідації, доступу до правосуддя - нардеп
Ексклюзив
12:13 • 18604 перегляди
Доручення Президента щодо здешевлення ліків залишається невиконаним – експерт21 серпня, 10:15 • 81398 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя20 серпня, 12:11 • 114909 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 212016 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Віктор Попов
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Велика Британія
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні
20 серпня, 12:51
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором
20 серпня, 12:45
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа
20 серпня, 11:47
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім'я "Аполлонія"
20 серпня, 09:18
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу
20 серпня, 08:11
Безпілотний літальний апарат
Facebook
The Guardian
Крилата ракета
Instagram

Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Парламент ухвалив закон, що обмежує доступ до даних про нерухомість та кадастрові номери на період воєнного стану. Документ також змінює вимоги до внесення інформації про виробництво зброї до реєстрів.

Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість

21 серпня Рада ухвалила в цілому проєкт Закону №11533, яким вносять зміни до Цивільного кодексу України та деяких інших законів щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів., передає УНН.

Зокрема, зміни до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань передбачають, що не є обов’язковим внесення до реєстру інформації про види діяльності, пов’язані з виробництвом зброї та боєприпасів і складових частин до боєприпасів, вибухових речовин, військових транспортних засобів, спецтехніки, повітряних і космічних літальних апаратів тощо

- йдеться у повідомленні.

Також документ вносить зміни до законів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і про Держкадастр. 

Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк відповідний законопроєкт № 11533 під час голосування в цілому підтримав 231 депутат.

Ольга Розгон

Політика
Укроборонпром
Міністерство юстиції України
Верховна Рада України
Ярослав Железняк
Україна
Безпілотний літальний апарат