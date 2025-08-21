Рада ухвалила закон, який обмежує доступ до даних про нерухомість
Київ • УНН
Парламент ухвалив закон, що обмежує доступ до даних про нерухомість та кадастрові номери на період воєнного стану. Документ також змінює вимоги до внесення інформації про виробництво зброї до реєстрів.
21 серпня Рада ухвалила в цілому проєкт Закону №11533, яким вносять зміни до Цивільного кодексу України та деяких інших законів щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів., передає УНН.
Зокрема, зміни до закону про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань передбачають, що не є обов’язковим внесення до реєстру інформації про види діяльності, пов’язані з виробництвом зброї та боєприпасів і складових частин до боєприпасів, вибухових речовин, військових транспортних засобів, спецтехніки, повітряних і космічних літальних апаратів тощо
Також документ вносить зміни до законів про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно і про Держкадастр.
Законопроєкт на період воєнного стану та рік після його закінчення обмежує доступ до даних про місцезнаходження обʼєктів нерухомості, а також до кадастрових номерів земельних ділянок, які належать будь-яким юридичним особам.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк відповідний законопроєкт № 11533 під час голосування в цілому підтримав 231 депутат.