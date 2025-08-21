Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости

$41.380.02
48.170.16
ukenru
14:24 • 10067 просмотра
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?
Эксклюзив
12:55 • 11488 просмотра
Вмешательство Кабмина в маркетинговые соглашения между фармпроизводителями и аптеками угрожает конкуренции и развитию сферы - Американская торговая палата
Эксклюзив
12:13 • 18134 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
21 августа, 11:27 • 11807 просмотра
Свириденко: правительство готовит 155 школ к возвращению к офлайн-обучению и обещает горячие обеды для учеников с 1-го по 11-й классы
Эксклюзив
21 августа, 10:22 • 22205 просмотра
Министерство социальной политики, семьи и единства продолжит работу над платформой для украинцев за рубежом
21 августа, 07:38 • 55999 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
21 августа, 06:16 • 64718 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
21 августа, 05:30 • 67702 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 90706 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 210124 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.6м/с
59%
746мм
Популярные новости
Днепропетровская область оказалась под ударом рф дронами и ракетами: задело инфраструктуру и предприятия, есть пострадавшийPhoto21 августа, 07:51 • 9554 просмотра
Новые 20-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение: детали21 августа, 07:52 • 7232 просмотра
Украина настаивает на "времени тишины"перед переговорами - путин ставит ультиматумы - Зеленский21 августа, 09:07 • 5622 просмотра
Убийство на фуникулере: обвиняемый Косов объяснил, почему не сказал полиции, что его избивали подросткиPhoto21 августа, 09:16 • 6452 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 78956 просмотра
публикации
Defence City принят – какова ситуация с резидентством украинской авиации?14:24 • 10074 просмотра
Депутаты обжалуют в КСУ закон, лишающий акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, доступа к правосудию - нардеп
Эксклюзив
12:13 • 18143 просмотра
Поручение Президента по удешевлению лекарств остается невыполненным – эксперт21 августа, 10:15 • 78989 просмотра
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 113549 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 210148 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Юлия Свириденко
Виктор Попов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Европа
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 64951 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 59695 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 58825 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 85858 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 100676 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
Хранитель
Крылатая ракета
Instagram

Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Парламент принял закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости и кадастровым номерам на период военного положения. Документ также изменяет требования к внесению информации о производстве оружия в реестры.

Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости

21 августа Рада приняла в целом проект Закона №11533, которым вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров, передает УНН.

В частности, изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований предусматривают, что не является обязательным внесение в реестр информации о видах деятельности, связанных с производством оружия и боеприпасов и составных частей к боеприпасам, взрывчатых веществ, военных транспортных средств, спецтехники, воздушных и космических летательных аппаратов и т.д.

- говорится в сообщении.

Также документ вносит изменения в законы о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и о Госкадастре. 

Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, соответствующий законопроект № 11533 во время голосования в целом поддержал 231 депутат.

Ольга Розгон

Политика
Укроборонпром
Министерство юстиции Украины
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Украина
Беспилотный летательный аппарат