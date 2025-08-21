Рада приняла закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости
Киев • УНН
Парламент принял закон, ограничивающий доступ к данным о недвижимости и кадастровым номерам на период военного положения. Документ также изменяет требования к внесению информации о производстве оружия в реестры.
21 августа Рада приняла в целом проект Закона №11533, которым вносятся изменения в Гражданский кодекс Украины и некоторые другие законы относительно особенностей предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции Украины, и некоторых других публичных электронных реестров, передает УНН.
В частности, изменения в закон о государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований предусматривают, что не является обязательным внесение в реестр информации о видах деятельности, связанных с производством оружия и боеприпасов и составных частей к боеприпасам, взрывчатых веществ, военных транспортных средств, спецтехники, воздушных и космических летательных аппаратов и т.д.
Также документ вносит изменения в законы о государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и о Госкадастре.
Законопроект на период военного положения и год после его окончания ограничивает доступ к данным о местонахождении объектов недвижимости, а также к кадастровым номерам земельных участков, принадлежащих любым юридическим лицам.
Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, соответствующий законопроект № 11533 во время голосования в целом поддержал 231 депутат.