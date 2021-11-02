Рада ухвалила Бюджет-2022 у першому читанні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок, 2 листопада, нарешті ухвалила в цілому у першому читанні проект закону № 6000 про Державний бюджет України на 2022 рік, передає кореспондент УНН.
Рішення підтримало 273 народні обранці.
Так, з 10:30 до 14:50 сьогодні Рада розглядала поправки до бюджету від народних депутатів, однак в результаті не підтримала жодної.
Цитата:
“Згідно зі статтею 157 Регламенту ВРУ, схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на 2022 рік набувають статусу бюджетних висновків ВР. Уряд за участю представників бюджетного комітету відповідно до бюджетних висновків ВР зобов’язаний допрацювати проект Державного бюджету до другого читання та внести його до Верховної Ради не пізніше 3 листопада 2021 року разом з порівняльною таблицею”, — заявив голова ВР Руслан Стефанчук.
Деталі
У депутатському корпусі уже кажуть, що це було найдовше ухвалення бюджету в першому читанні в історії парламенту. До слова, опозиція не стала підтримувати проект.
Як розповів представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, Кабінету міністрів України до другого читання, зокрема, доручено:
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- Опрацювати питання щодо встановлення нових розмірів допомоги при народженні дитини (50 тис. грн — на першу дитину, 100 тис. грн — на другу дитину, 150 тис. грн — на третю і кожну наступну дитину) та визначитися щодо необхідності збільшення видатків загального фонду проєкту державного бюджету на 2022 рік за бюджетною програмою “Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення”.
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- Опрацювати питання щодо можливості подальшого підвищення у 2022 році державних соціальних стандартів, насамперед прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, виходячи з фінансових можливостей держави та прогнозного зростання економіки.
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- Розглянути можливість збільшення на 2022 рік частки податку на доходи фізичних осіб, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування, у межах виконання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр.
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- Опрацювати питання належного фінансового забезпечення реалізації указу Президента “Про заходи підвищення конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників”.
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- Передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою “Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти” у сумі 1 млрд грн.
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- Передбачити видатки розвитку за новою бюджетною програмою “Реалізація загальнодержавної цільової соціальної програми "Питна вода України“ на 2022-2026 роки” у сумі 1 млрд грн.
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- Направити 4 млрд грн на реалізацію державних інвестиційних проектів.
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- Збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн та інше.
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Також, з йог слів, надано доручення Кабінету міністрів визначитися щодо можливості та доцільності збільшення/передбачення видатків проекту держбюджету на 2022 рік за врахованими частково пропозиціями народних депутатів України та комітетів Верховної Ради у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту (виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та за результатами оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах) та додатково опрацювати відхилені пропозиції народних депутатів України та комітетів Верховної Ради у таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту.
Кабінет міністрів України має 14-денний строк на підготовку до другого читання проекту Державного бюджету України на 2022 рік.
Додамо
Раніше парламент схвалив проект постанови Верховної Ради “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік”, № 6000-П, тобто проект бюджету на наступний рік за основу у першому читанні.
Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проекту Державного бюджету Кабміном до другого читання.
Що було раніше
Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік і передав у Верховну Раду. Парламенту його презентували 21 вересня.
Документом, згідно з даними уряду та парламенту, передбачено:
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- ВВП номінальний — 5 368 млрд грн
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- ВВП реальний — 3,8% р/р
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- Доходи — 1 267,4 млрд грн (більше фактичних за 2020 рік на 17,8%)
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- Видатки — 1 441,9 млрд грн (більше фактичних за 2020 рік на 11,9%)
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- Дефіцит — 188 млрд грн (менше фактичних за 2020 рік на 13,6%)
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- Індекс споживчих цін — 6,2% (грудень до грудня попереднього року)
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- Прожитковий мінімум — з 1 січня — 2 393 грн, з 1 липня — 2 508 грн, з 1 грудня — 2 589 грн
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- Мінімальна зарплата — з 1 січня — 6 500 грн, з 1 жовтня — 6 700 грн
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- Середньомісячна заробітна плата — 15 258 грн
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- Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, до економічно активного населення — 8,5%
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- Експорт товарів і послуг — 6,5% р/р
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- Імпорт товарів і послуг — 9,2% р/р
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- Курс гривні до долара США — 28,6/28,7 середній/на кінець року
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