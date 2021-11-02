Рада приняла Бюджет-2022 в первом чтении
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН.Верховная Рада Украины на заседании во вторник, 2 ноября, наконец приняла в целом в первом чтении проект закона № 6000 о Государственном бюджете Украины на 2022 год, передает корреспондент УНН.
Решение поддержало 273 народных избранника.
Так, с 10:30 до 14:50 сегодня Рада рассматривала поправки в бюджет от народных депутатов, однако в итоге не поддержала ни одной.
Цитата:
“В соответствии со статьей 157 Регламента ВРУ, одобренные Верховной Радой выводы и предложения к проекту закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год приобретают статус бюджетных выводов ВР. Правительство с участием представителей бюджетного комитета в соответствии с бюджетными выводами ВР обязана доработать проект Государственного бюджета ко второму чтению и внести его в Верховную Раду не позднее 3 ноября 2021 года вместе со сравнительной таблицей”, — заявил председатель ВР Руслан Стефанчук.
Детали
В депутатском корпусе уже говорят, что это было самое долгое принятие бюджета в первом чтении в истории парламента. К слову, оппозиция не стала поддерживать проект.
Как рассказал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, Кабинету министров Украины ко второму чтению, в частности, поручено:
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- Проработать вопрос об установлении новых размеров пособия при рождении ребенка (50 тыс. грн — на первого ребенка, 100 тыс. грн — на второго ребенка, 150 тыс. грн — на третьего и каждого следующего ребенка) и определиться в отношении необходимости увеличения расходов общего фонда проекта государственного бюджета на 2022 год по бюджетной программе “Выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплату услуг отдельным категориям населения”.
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- Проработать вопрос о возможности дальнейшего повышения в 2022 году государственных социальных стандартов, в первую очередь, прожиточного минимума и минимальной заработной платы, исходя из финансовых возможностей государства и прогнозного роста экономики.
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- Рассмотреть возможность увеличения на 2022 год доли налога на доходы физических лиц, который зачисляется в бюджеты местного самоуправления, в рамках выполнения Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставки тепловой энергии и поставки горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 годов.
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- Проработать вопрос надлежащего финансового обеспечения реализации указа Президента “О мерах повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения и обеспечения дополнительных гарантий для медицинских работников”.
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- Предусмотреть расходы развития по новой бюджетной программе “Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на мероприятия, направленные на борьбу с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями во время учебного процесса в учреждениях общего среднего образования” в сумме 1 млрд грн.
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- Предусмотреть расходы развития по новой бюджетной программе “Реализация общегосударственной целевой социальной программы "Питьевая вода Украины“ на 2022-2026 годы” в сумме 1 млрд грн.
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- Направить 4 млрд грн на реализацию государственных инвестиционных проектов.
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- Увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее.
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Также, с его слов, дано поручение Кабинету министров определиться относительно возможности и целесообразности увеличения/предусмтрения расходов проекта госбюджета на 2022 год по учтенным частично предложениям народных депутатов Украины и комитетов Верховной Рады в таблицах предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту (исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного бюджета и по результатам оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах) и дополнительно проработать отклоненные предложения народных депутатов Украины и комитетов Верховной Рады в таблицах предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту.
Кабинет министров Украины имеет 14-дневный срок на подготовку ко второму чтению проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год.
Добавим
Ранее парламент одобрил проект постановления Верховной Рады “О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год”, № 6000-П, то есть проект бюджета на следующий год за основу в первом чтении.
Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению.
Что было ранее
Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.
Документом, согласно данным правительства и парламента, предусмотрено:
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- ВВП номинальный — 5 368 млрд грн
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- Реальный ВВП — 3,8% г/г
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- Доходы — 1 267,4 млрд грн (больше фактических на 2020 год на 17,8%)
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- Расходы — 1 441,9 млрд грн (больше фактических на 2020 год на 11,9%)
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- Дефицит — 188 млрд грн (меньше фактического на 2020 год на 13,6%)
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- Индекс потребительских цен — 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
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- Прожиточный минимум с 1 января — 2 393 грн, с 1 июля — 2 508 грн, с 1 декабря — 2 589 грн
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- Минимальная зарплата с 1 января — 6 500 грн, с 1 октября — 6 700 грн
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- Среднемесячная заработная плата — 15 258 грн
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- Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ в соотношении к экономически активному населению — 8,5%
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- Экспорт товаров и услуг — 6,5% г/г
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- Импорт товаров и услуг — 9,2% г/г
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- Курс гривни к доллару США — 28,6/28,7 средний/на конец года
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