Бюджет-2022 пройшов перше читання

Документ підтримали 264 народних депутати.

Деталі

Йдеться про схвалений проект постанови Верховної Ради “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік”, № 6000-П. Це рішення і є схваленням проекту бюджету на наступний рік за основу у першому читанні.

Бюджетні висновки закріплюють ключові параметри, що мають бути обов’язково враховані при доопрацюванні проекту Державного бюджету Кабміном до другого читання, а саме:



залишити 3,3 млрд грн на заходи безпеки дорожнього руху;



4 млрд грн направити на реалізацію державних інвестиційних проектів;



збільшити надходження від ПДВ з ввезених на митну територію України товарів на 6,5 млрд грн;



прямувати 1 млрд грн на програму “Питна вода України”;



збільшити видатки на розвиток аеропортів на 2 млрд грн та інше.



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Доповнення

Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік і передав у Верховну Раду. Парламенту його презентували 21 вересня.

Документом, згідно з даними уряду, передбачено:



ВВП номінальний — 5 368 млрд грн



ВВП реальний — 3,8% р/р



Доходи — 1 277,7 млрд грн



Видатки — 1 465,7 млрд грн



Дефіцит — 188 млрд грн



Індекс споживчих цін — 6,2% (грудень до грудня попереднього року)



Прожитковий мінімум — з 1 січня — 2 393 грн, з 1 липня — 2 508 грн, з 1 грудня — 2 589 грн



Мінімальна зарплата — з 1 січня — 6 500 грн, з 1 жовтня — 6 700 грн



Середньомісячна заробітна плата — 15 258 грн



Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, до економічно активного населення — 8,5%



Експорт товарів і послуг — 6,5% р/р



Імпорт товарів і послуг — 9,2% р/р



Курс гривні до долара США — 28,6/28,7 середній/на кінець року



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