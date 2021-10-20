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Бюджет-2022 прошел первое чтение

Киев • УНН

 • 30374 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, пишет УНН.

Бюджет-2022 прошел первое чтение

Документ поддержали 264 народных депутата.

Детали

Речь идет об одобренном проекте постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год", № 6000-П. Это решение и является одобрением проекта бюджета на следующий год за основу в первом чтении.

Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению, а именно:

  • оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;
  • 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;
  • увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн;
  • следовать 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";
  • увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее.

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Дополнение

Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.

Документом, согласно данным правительства, предусмотрено:

  • ВВП номинальный - 5 368 млрд грн
  • ВВП реальный - 3,8% г/г
  • Доходы - 1 277,7 млрд грн
  • Расходы - 1 465,7 млрд грн
  • Дефицит - 188 млрд грн
  • Индекс потребительских цен - 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
  • Прожиточный минимум - с 1 января - 2 393 грн, с 1 июля - 2 508 грн, с 1 декабря - 2 589 грн
  • Минимальная зарплата - с 1 января - 6 500 грн, с 1 октября - 6 700 грн
  • Среднемесячная заработная плата - 15 258 грн
  • Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ, к экономически активному населению - 8,5%
  • Экспорт товаров и услуг - 6,5% г/г
  • Импорт товаров и услуг - 9,2% г/г
  • Курс гривны к доллару США - 28,6/28,7 средний/на конец года

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