Бюджет-2022 прошел первое чтение
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Верховная Рада за основу в первом чтении поддержала проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год, пишет УНН.
Документ поддержали 264 народных депутата.
Детали
Речь идет об одобренном проекте постановления Верховной Рады "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год", № 6000-П. Это решение и является одобрением проекта бюджета на следующий год за основу в первом чтении.
Бюджетные выводы закрепляют ключевые параметры, которые должны быть обязательно учтены при доработке проекта Государственного бюджета Кабмином ко второму чтению, а именно:
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- оставить 3,3 млрд грн на меры безопасности дорожного движения;
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- 4 млрд грн направить на реализацию государственных инвестиционных проектов;
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- увеличить поступления от НДС с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров на 6,5 млрд грн;
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- следовать 1 млрд грн на программу "Питьевая вода Украины";
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- увеличить расходы на развитие аэропортов на 2 млрд грн и прочее.
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Дополнение
Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.
Документом, согласно данным правительства, предусмотрено:
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- ВВП номинальный - 5 368 млрд грн
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- ВВП реальный - 3,8% г/г
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- Доходы - 1 277,7 млрд грн
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- Расходы - 1 465,7 млрд грн
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- Дефицит - 188 млрд грн
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- Индекс потребительских цен - 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
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- Прожиточный минимум - с 1 января - 2 393 грн, с 1 июля - 2 508 грн, с 1 декабря - 2 589 грн
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- Минимальная зарплата - с 1 января - 6 500 грн, с 1 октября - 6 700 грн
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- Среднемесячная заработная плата - 15 258 грн
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- Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ, к экономически активному населению - 8,5%
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- Экспорт товаров и услуг - 6,5% г/г
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- Импорт товаров и услуг - 9,2% г/г
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- Курс гривны к доллару США - 28,6/28,7 средний/на конец года
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