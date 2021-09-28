Бюджет-2022: Рахункова палата каже про резерви доходів у майже 33 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у проекті Державного бюджету на 2022 рік, загалом на 32,7 млрд грн. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи підсумки експертизи проекту бюджету на засіданні РП, пише УНН.
Деталі
Пацкан, якого цитують у пресслужбі РП, зазначив, що збільшити доходи у проекті державного бюджету можливо за рахунок:
-
- надходжень податку на прибуток підприємств — 19,2 млрд грн;
-
- акцизного податку із ввезених на митну територію України тютюну та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах — 11,3 млрд грн;
-
- рентної плати за користування надрами для видобування природного газу — 1,2 млрд грн;
-
- власних надходжень бюджетних установ — 1 млрд гривень.
-
Коментуючи фінансування державного бюджету, голова Рахункової палати підкреслив, що дефіцит становитиме 3,5% ВВП, що на 0,5 в.п. більше від встановленої у Бюджетному кодексі межі. І додав, що державні запозичення становитимуть 30,7% фінансових ресурсів держбюджету.
“Передбачене зростання дохідності державних запозичень (внутрішніх — до 11,7%, зовнішніх — 4,5%) призведе до збільшення видатків на обслуговування державного боргу”, — зазначив Пацкан.
Що було раніше
Кабінет міністрів 15 вересня схвалив проект Державного бюджету на 2022 рік і передав у Верховну Раду. Парламенту його презентували 21 вересня.
Документом, згідно з даними уряду, передбачено:
-
- ВВП номінальний — 5 368 млрд грн
-
- ВВП реальний — 3,8% р/р
-
- Доходи — 1 277,7 млрд грн
-
- Видатки — 1 465,7 млрд грн
-
- Дефіцит — 188 млрд грн
-
- Індекс споживчих цін — 6,2% (грудень до грудня попереднього року)
-
- Прожитковий мінімум — з 1 січня — 2 393 грн, з 1 липня — 2 508 грн, з 1 грудня — 2 589 грн
-
- Мінімальна зарплата — з 1 січня — 6 500 грн, з 1 жовтня — 6 700 грн
-
- Середньомісячна заробітна плата — 15 258 грн
-
- Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією МОП, до економічно активного населення — 8,5%
-
- Експорт товарів і послуг — 6,5% р/р
-
- Імпорт товарів і послуг — 9,2% р/р
-
- Курс гривні до долара США — 28,6/28,7 середній/на кінець року
-