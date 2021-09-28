Бюджет-2022: Счетная палата говорит о резервах доходов в почти 33 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Счетная палата выявила дополнительные резервы доходов, не учтенные в проекте Государственного бюджета на 2022 года, всего на 32,7 млрд грн. Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, представляя итоги экспертизы проекта бюджета на заседании СП, пишет УНН.
Детали
Пацкан, которого цитируют в пресс-службе СП, отметил, что увеличить доходы в проекте государственного бюджета возможно за счет:
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- поступлений налога на прибыль предприятий - 19,2 млрд грн;
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- акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины табака и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах - 11,3 млрд грн;
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- рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа - 1,2 млрд грн;
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- собственных поступлений бюджетных учреждений - 1 млрд гривен.
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Комментируя финансирование государственного бюджета, председатель Счетной палаты подчеркнул, что дефицит составит 3,5% ВВП, что на 0,5 п.п. больше установленного в Бюджетном кодексе предела. И добавил, что государственные заимствования составят 30,7% финансовых ресурсов госбюджета.
"Предпологаемый рост доходности государственных заимствований (внутренних - до 11,7%, внешних - 4,5%) приведет к увеличению расходов на обслуживание государственного долга", - отметил Пацкан.
Что было ранее
Кабинет министров 15 сентября одобрил проект Государственного бюджета на 2022 год и передал в Верховную Раду. Парламенту его презентовали 21 сентября.
Документом, согласно данным правительства, предусмотрено:
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- ВВП номинальный - 5 368 млрд грн
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- ВВП реальный - 3,8% г/г
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- Доходы - 1 277,7 млрд грн
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- Расходы - 1 465,7 млрд грн
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- Дефицит - 188 млрд грн
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- Индекс потребительских цен - 6,2% (декабрь к декабрю предыдущего года)
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- Прожиточный минимум - с 1 января - 2 393 грн, с 1 июля - 2 508 грн, с 1 декабря - 2 589 грн
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- Минимальная зарплата - с 1 января - 6 500 грн, с 1 октября - 6 700 грн
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- Среднемесячная заработная плата - 15 258 грн
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- Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии МОТ, к экономически активному населению - 8,5%
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- Экспорт товаров и услуг - 6,5% г/г
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- Импорт товаров и услуг - 9,2% г/г
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- Курс гривны к доллару США - 28,6/28,7 средний/на конец года
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