Рада спростила ввезення транспорту як гуманітарної допомоги

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12010 про зміни до закону про гуманітарну допомогу, чим спростила ввезення транспорту як гуманітарної допомоги під час воєнного стану та передбачила відповідальність за нецільове використання такого транспорту, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Рада в цілому проголосувала за законопроєкт, який спрощує ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану (№12010) - повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

Зі слів нардепа, це потрібно для:

перевезення людей і гуманітарної евакуації;

медичної допомоги;

підтримки критичної інфраструктури;

заходів, що напряму посилюють обороноздатність.

"Автомобілі, які ввозяться на територію України з гуманітарною метою, для медичної евакуації, підтримки критичної інфраструктури чи заходів із підвищення обороноздатності, тепер офіційно визнаються гуманітарною допомогою", - зазначив нардеп Василь Мокан.

Мокан зазначив, що вимоги до таких транспортних засобів і критерії до громадських обʼєднань зі статусом юрособи, благодійних організацій буде встановлювати Кабмін.

Один із ініціаторів проєкту закону нардеп Михайло Лаба також вказував, що документ дозволить зокрема волонтерам, благодійним організаціям використовувати власний транспорт для гуманітарних цілей.

Нардеп заявляв, що законопроєкт №12010 - це про спрощені процедури отримання статусу гуманітарної допомоги для окремих категорій товарів та послуг, що забезпечують критичні потреби населення. Також - створення сприятливих умов для громадських та благодійних організацій, які займаються постачанням гуманітарної допомоги. Очікувана мета - спрощення логістики гуманітарних поставок, що зробить допомогу більш доступною для кінцевих отримувачів.

У ВР вказали, що документом визначено поняття "гуманітарне реагування", "гуманітарна організація" та "верифікована гуманітарна організація".

І що законом також передбачено відповідальність за нецільове використання транспорту, ввезеного в Україну для гуманітарного реагування.

Нардеп Павло Фролов зазначив, що така відповідальність передбачає втрату статусу верифікованої організації та обов’язкова передача авто іншим організаціям чи державі.

І що законом забороняється відчуження транспортних засобів гуманітарних організацій протягом 10 років, окрім як безплатної передачі іншим гуманітарним організаціям або державі.

Крім того, до переліку отримувачів гуманітарної допомоги додаються органи та установи Державної кримінально-виконавчої служби України.

