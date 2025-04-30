Комунальним перевізникам дозволили використовувати гуманітарні автобуси, трамваї та тролейбуси: Рада проголосувала за законопроєкт
Київ • УНН
ВР підтримала законопроєкт №12177-1, який дозволяє використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Це вирішить проблему простоювання автобусів у містах, як, наприклад, в Одесі.
Верховна Рада підтримала 278 голосами законопроєкт №12177-1, який розблоковує можливість використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
За - 278 (законопроєкт №12177-1 ухвалено в цілому). В чому суть? Наразі гуманітарну допомогу можуть отримувати лише неприбуткові організації. Але всі міські комунальні перевізники (КП), які возять пасажирів, юридично вважаються прибутковими. Через це навіть транспорт, переданий іноземними партнерами як допомога, не може виїхати на маршрути - і буквально іржавіє в депо. Новий закон розблоковує гуманітарну допомогу для транспорту
Нардеп додав, що в деяких містах, зокрема в Одесі, десятки автобусів простоюють на майданчику, бо юридично їх не можна використовувати. Цим законопроєктом таку проблему планують усунути на час воєнного стану та ще на рік після його завершення.
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