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Комунальним перевізникам дозволили використовувати гуманітарні автобуси, трамваї та тролейбуси: Рада проголосувала за законопроєкт

Київ • УНН

 • 3068 перегляди

ВР підтримала законопроєкт №12177-1, який дозволяє використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Це вирішить проблему простоювання автобусів у містах, як, наприклад, в Одесі.

Комунальним перевізникам дозволили використовувати гуманітарні автобуси, трамваї та тролейбуси: Рада проголосувала за законопроєкт

Верховна Рада підтримала 278 голосами законопроєкт №12177-1, який розблоковує можливість використовувати гуманітарний транспорт для перевезення пасажирів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

За - 278 (законопроєкт №12177-1 ухвалено в цілому). В чому суть? Наразі гуманітарну допомогу можуть отримувати лише неприбуткові організації. Але всі міські комунальні перевізники (КП), які возять пасажирів, юридично вважаються прибутковими. Через це навіть транспорт, переданий іноземними партнерами як допомога, не може виїхати на маршрути - і буквально іржавіє в депо. Новий закон розблоковує гуманітарну допомогу для транспорту 

- повідомив Гончаренко

Нардеп додав, що в деяких містах, зокрема в Одесі, десятки автобусів простоюють на майданчику, бо юридично їх не можна використовувати. Цим законопроєктом таку проблему планують усунути на час воєнного стану та ще на рік після його завершення.

Це важливе рішення, яке дає громадам інструменти для відновлення критичної інфраструктури — без зайвих перепон

- зауважив Гончаренко.

Кабмін зобов’язав аспірантів і докторантів здавати заліки з іноземних мов - нардеп08.04.25, 16:08 • 10350 переглядiв

Альона Уткіна

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