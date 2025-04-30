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Коммунальным перевозчикам разрешили использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы: Рада проголосовала за законопроект

Киев • УНН

 • 2528 просмотра

Верховная Рада поддержала законопроект №12177-1, который позволяет использовать гуманитарный транспорт для перевозки пассажиров. Это решит проблему простоя автобусов в городах, как, например, в Одессе.

Коммунальным перевозчикам разрешили использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы: Рада проголосовала за законопроект

Верховная Рада поддержала 278 голосами законопроект №12177-1, который разблокирует возможность использовать гуманитарный транспорт для перевозки пассажиров. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

За - 278 (законопроект №12177-1 принят в целом). В чем суть? Сейчас гуманитарную помощь могут получать только неприбыльные организации. Но все городские коммунальные перевозчики (КП), которые возят пассажиров, юридически считаются прибыльными. Из-за этого даже транспорт, переданный иностранными партнерами в качестве помощи, не может выехать на маршруты - и буквально ржавеет в депо. Новый закон разблокирует гуманитарную помощь для транспорта 

- сообщил Гончаренко

Нардеп добавил, что в некоторых городах, в частности в Одессе, десятки автобусов простаивают на площадке, потому что юридически их нельзя использовать. Этим законопроектом такую проблему планируют устранить на время военного положения и еще на год после его завершения.

Это важное решение, которое дает громадам инструменты для восстановления критической инфраструктуры — без лишних преград

- отметил Гончаренко.

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