Рада упростила ввоз транспорта в качестве гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла законопроект №12010 об изменениях в закон о гуманитарной помощи, чем упростила ввоз транспорта в качестве гуманитарной помощи во время военного положения и предусмотрела ответственность за нецелевое использование такого транспорта, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Рада в целом проголосовала за законопроект, который упрощает ввоз транспорта и оборудования в качестве гуманитарной помощи во время военного положения (№12010) - сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По словам нардепа, это нужно для:

перевозки людей и гуманитарной эвакуации;

медицинской помощи;

поддержки критической инфраструктуры;

мероприятий, напрямую усиливающих обороноспособность.

"Автомобили, которые ввозятся на территорию Украины с гуманитарной целью, для медицинской эвакуации, поддержки критической инфраструктуры или мероприятий по повышению обороноспособности, теперь официально признаются гуманитарной помощью", - отметил нардеп Василий Мокан.

Мокан отметил, что требования к таким транспортным средствам и критерии к общественным объединениям со статусом юрлица, благотворительных организаций будет устанавливать Кабмин.

Один из инициаторов проекта закона нардеп Михаил Лаба также указывал, что документ позволит, в частности, волонтерам, благотворительным организациям использовать собственный транспорт для гуманитарных целей.

Нардеп заявлял, что законопроект №12010 - это об упрощенных процедурах получения статуса гуманитарной помощи для отдельных категорий товаров и услуг, обеспечивающих критические потребности населения. Также - создание благоприятных условий для общественных и благотворительных организаций, занимающихся поставками гуманитарной помощи. Ожидаемая цель - упрощение логистики гуманитарных поставок, что сделает помощь более доступной для конечных получателей.

В ВР указали, что документом определены понятия "гуманитарное реагирование", "гуманитарная организация" и "верифицированная гуманитарная организация".

И что законом также предусмотрена ответственность за нецелевое использование транспорта, ввезенного в Украину для гуманитарного реагирования.

Нардеп Павел Фролов отметил, что такая ответственность предусматривает потерю статуса верифицированной организации и обязательную передачу авто другим организациям или государству.

И что законом запрещается отчуждение транспортных средств гуманитарных организаций в течение 10 лет, кроме как безвозмездной передачи другим гуманитарным организациям или государству.

Кроме того, в перечень получателей гуманитарной помощи добавляются органы и учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.