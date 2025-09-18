Рада упростила ввоз транспорта в качестве гуманитарной помощи

$41.190.02
48.770.12
ukenru
Эксклюзив
09:39 • 3890 просмотра
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
09:29 • 4316 просмотра
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
08:50 • 6150 просмотра
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Эксклюзив
07:58 • 14379 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
06:08 • 12260 просмотра
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
17 сентября, 19:21 • 37072 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo
17 сентября, 17:46 • 41358 просмотра
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
17 сентября, 16:51 • 32331 просмотра
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Эксклюзив
17 сентября, 15:01 • 31195 просмотра
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
17 сентября, 12:33 • 34504 просмотра
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4м/с
70%
751мм
Популярные новости
Что происходит с телами, возвращенными в Украину путем репатриации: детали от МВД18 сентября, 01:05 • 17717 просмотра
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ18 сентября, 02:08 • 19124 просмотра
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения18 сентября, 02:24 • 13552 просмотра
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12014 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 7486 просмотра
публикации
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Эксклюзив
09:39 • 3888 просмотра
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронтPhoto08:58 • 7690 просмотра
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Эксклюзив
07:58 • 14377 просмотра
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка УкраиныVideo17 сентября, 19:21 • 37072 просмотра
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала17 сентября, 12:21 • 38489 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Владислав Косиняк-Камыш
Алексей Гончаренко
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Государственная граница Украины
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента05:59 • 12096 просмотра
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе17 сентября, 18:36 • 19979 просмотра
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире17 сентября, 17:52 • 20508 просмотра
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000Photo17 сентября, 17:24 • 19320 просмотра
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 48754 просмотра
Актуальное
Шахед-136
9К720 Искандер
WhatsApp
YouTube
E-6 Mercury

Рада упростила ввоз транспорта в качестве гуманитарной помощи

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Парламент принял законопроект №12010, упрощающий ввоз транспорта и оборудования в качестве гуманитарной помощи. Это позволит использовать автомобили для перевозки людей, оказания медицинской помощи и поддержки критической инфраструктуры, а также усиления обороноспособности.

Рада упростила ввоз транспорта в качестве гуманитарной помощи

Верховная Рада приняла законопроект №12010 об изменениях в закон о гуманитарной помощи, чем упростила ввоз транспорта в качестве гуманитарной помощи во время военного положения и предусмотрела ответственность за нецелевое использование такого транспорта, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.

Рада в целом проголосовала за законопроект, который упрощает ввоз транспорта и оборудования в качестве гуманитарной помощи во время военного положения (№12010)

- сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

По словам нардепа, это нужно для:

  • перевозки людей и гуманитарной эвакуации;
    • медицинской помощи;
      • поддержки критической инфраструктуры;
        • мероприятий, напрямую усиливающих обороноспособность.

          "Автомобили, которые ввозятся на территорию Украины с гуманитарной целью, для медицинской эвакуации, поддержки критической инфраструктуры или мероприятий по повышению обороноспособности, теперь официально признаются гуманитарной помощью", - отметил нардеп Василий Мокан.

          Мокан отметил, что требования к таким транспортным средствам и критерии к общественным объединениям со статусом юрлица, благотворительных организаций будет устанавливать Кабмин.

          Один из инициаторов проекта закона нардеп Михаил Лаба также указывал, что документ позволит, в частности, волонтерам, благотворительным организациям использовать собственный транспорт для гуманитарных целей.

          Нардеп заявлял, что законопроект №12010 - это об упрощенных процедурах получения статуса гуманитарной помощи для отдельных категорий товаров и услуг, обеспечивающих критические потребности населения. Также - создание благоприятных условий для общественных и благотворительных организаций, занимающихся поставками гуманитарной помощи. Ожидаемая цель - упрощение логистики гуманитарных поставок, что сделает помощь более доступной для конечных получателей.

          В ВР указали, что документом определены понятия "гуманитарное реагирование", "гуманитарная организация" и "верифицированная гуманитарная организация".

          И что законом также предусмотрена ответственность за нецелевое использование транспорта, ввезенного в Украину для гуманитарного реагирования.

          Нардеп Павел Фролов отметил, что такая ответственность предусматривает потерю статуса верифицированной организации и обязательную передачу авто другим организациям или государству.

          И что законом запрещается отчуждение транспортных средств гуманитарных организаций в течение 10 лет, кроме как безвозмездной передачи другим гуманитарным организациям или государству.

          Кроме того, в перечень получателей гуманитарной помощи добавляются органы и учреждения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

          Юлия Шрамко

          ОбществоПолитика
          Алексей Гончаренко
          благотворительность
          Украина