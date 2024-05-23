Рада провалила законопроект про особливості призначення суддів під час воєнного стану
Київ • УНН
Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроект № 9439 про особливості призначення суддів в умовах воєнного стану, який дозволив би Президенту впливати на відбір кандидатів на посади суддів на основі інформації від силових структур.
Верховна Рада України не змогла ухвалити законопроект №9439 про особливості призначення суддів в умовах воєнного стану, повідомив у четвер народний депутат Ярослав Железняк у Telegram, пише УНН.
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"Рада провалила (законопроект) №9439 щодо особливостей призначення на посаду судді в умовах воєнного стану. "За" лише - 216. За повернення теж 216. Законопроект вважається відхиленим", - написав нардеп Железняк у Telegram.
Зі слів нардепа, він передбачав норму, - "установити, що тимчасово, протягом строку дії воєнного стану, а також протягом одного року з дня його припинення чи скасування, як виключення Президент України може повернути подання про призначення судді на посаду до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у разі отримання від СБУ, НАБУ стосовно кандидату на суддю щодо якої внесено подання, інформації, яка свідчить про вчинення такою особою дій, які можуть загрожувати національній безпеці України чи завдати шкоди національним інтересам". До поверненого подання обов’язково додавалася б інформація, отримана від СБУ, НАБУ яка стала підставою для такого повернення.
"Це дає можливість впливу Президента на вибір кандидатів", - вказав нардеп.
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