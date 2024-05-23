Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект №9439 об особенностях назначения судей в условиях военного положения, сообщил в четверг народный депутат Ярослав Железняк в Telegram, пишет УНН.

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"Рада провалила (законопроект) №9439 об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения. "За" только - 216. За возвращение тоже 216. Законопроект считается отклоненным", - написал нардеп Железняк в Telegram.

По словам нардепа, он предусматривал норму, - "установить, что временно, в течение срока действия военного положения, а также в течение одного года со дня его прекращения или отмены, как исключение Президент Украины может вернуть представление о назначении судьи на должность в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения в случае получения от СБУ, НАБУ в отношении кандидата на судью в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам". К возвращенному представлению обязательно прилагалась бы информация, полученная от СБУ, НАБУ, которая стала основанием для такого возврата.

"Это дает возможность влияния Президента на выбор кандидатов", - указал нардеп.

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