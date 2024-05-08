Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  78425 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  101173 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  111318 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  109784 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166260 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149790 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149224 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  254747 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109957 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120731 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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Публикации

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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  214261 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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7 мая 2024, 07:27  •  254747 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  253827 просмотра
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3 мая 2024, 16:08  •  363002 просмотра
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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  518412 просмотра

Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов, но от 22% до 61% судейских должностей остаются незаполненными.

Общество •   •  463 просмотра
Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Индия задержала четырех человек, подозреваемых в вербовке местных мужчин в российскую армию, которых затем против их воли отправили воевать в Украину.

Война •   •  1676 просмотра
Вербовали мужчин в армию рф: в Индии задержали четырех человек

Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

Верховная Рада Украины доработает законопроект о введении накопительной пенсионной системы для обеспечения дополнительных пенсионных накоплений для граждан Украины.

Экономика •   •  2282 просмотра
Верховная Рада доработает законопроект о накопительном пенсионном обеспечении

На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

В Днепропетровской области введена в эксплуатацию вторая нитка водовода "Ингулец - Южное водохранилище", что обеспечило жителей Кривого Рога стабильным водоснабжением в объеме 220 тыс. кубометров в сутки.

Общество •   •  3145 просмотра
На Днепропетровщине запустили участок магистрального водопровода

Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

Президент Китая Си Цзиньпин не пошел ни на какие уступки во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, несмотря на усилия, направленные на улучшение напряженных отношений из-за торговых споров и поддержку Пекином вторжения россии в Украину.

Новости Мира •   •  4099 просмотра
Си не пошел на уступки в переговорах с президентом Франции: СМИ назвали причины

У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано

ЕС не имеет согласованной позиции относительно признания или непризнания владимира путина легитимным президентом россии, но все 27 стран-членов признали, что выборы в россии не были прозрачными.

Новости Мира •   •  5533 просмотра
У ЕС нет согласованной позиции относительно того, признаем ли мы путина легитимным президентом - Стано

Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и отчет Главкома: какие есть насущные приоритеты

россия выпустила более 50 ракет и 20 беспилотников по Украине в День Победы, но украинские силы обороны противостояли российским наступательным действиям, а Зеленский поблагодарил солдат за их мужество и стойкость в защите страны.

Война •   •  9922 просмотра
Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины и отчет Главкома: какие есть насущные приоритеты

Почему некоторые страны побывали на инаугурации путина? В ЕС прокомментировали

Участие нескольких дипломатов ЕС в инаугурации путина в москве не противоречит согласованной позиции ЕС относительно продолжения поддержки Украины против незаконной агрессии России, заявил представитель ЕС.

Война •   •  12373 просмотра
Почему некоторые страны побывали на инаугурации путина? В ЕС прокомментировали

Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

Два торнадо обрушились на Мичиган, разрушив здания, в том числе офис FedEx, где около 50 сотрудников временно оказались в ловушке, но не пострадали.

Новости Мира •   •  11478 просмотра
Два торнадо обрушились на Мичиган: разрушены дома включая отделение FedEx

Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини

Легендарный звукорежиссер и музыкальный продюсер Стив Албини, который продюсировал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey, умер в возрасте 61 года.

Культура •   •  11485 просмотра
Выпускал альбомы Nirvana, Pixies и PJ Harvey: умер всемирно известный музыкальный продюсер Стив Альбини