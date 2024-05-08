Зеленский назначил 116 новых судей в местные суды

Президент Владимир Зеленский подписал указы о назначении 116 судей на должности судей местных судов. Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает УНН.

Детали

Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая на своей Facebook-странице подчеркнула, что сейчас остаются не закрытыми от 22% до 61% должностей судей в зависимости от специализации.

Некоторые суды не осуществляют правосудие вследствие отсутствия судей. Это влияет как на доступ граждан и бизнеса к правосудию, так и на нагрузку судей, как следствие - отражается на сроках рассмотрения дел Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая

Она подчеркнула, что после подписания Указов "проблема не будет решена окончательно, ведь объявленные конкурсы будут продолжаться до 2025 года", однако она назвала этот шаг началом решения проблемы.

Уже могу отчитываться о проведенной работе в Офисе Президента, с чего начала: инвентаризации внесенных Высший совет правосудия представлений о назначении судей; разработка концепции развития системы правосудия с четкими KPI на 2024-2026 Заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая

ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения