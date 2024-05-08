ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  28296 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  78301 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  107146 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  106715 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  166038 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149676 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149150 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  249036 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109931 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120709 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

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"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
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Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  208268 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
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Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

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Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  357523 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  513076 просмотра

ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит Президенту возвращать представление на назначение судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения во время военного положения и через год после него, если есть информация о действиях, угрожающих национальной безопасности.

политика •   •  3432 просмотра
ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

ЕС начал переговоры по 14-му пакету санкций против России, который включает ограничения на российский газ, в частности, запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение ограничений на три российских СПГ-проекта.

политика •   •  3603 просмотра
В ЕС начали обсуждение 14 пакета санкций против рф, который предусматривает ограничения по СПГ - СМИ

К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

Украина будет привлекать депутатов к каждому из 35 разделов, составляющих основу переговорного процесса по вступлению в ЕС, причем депутаты из соответствующих комитетов будут участвовать в переговорах по соответствующим разделам, что является новым подходом по сравнению с предыдущими расширениями ЕС.

политика •   •  3871 просмотра
К переговорам о вступлении Украины в ЕС будут привлечены нардепы - Стефанчук

ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва

Верховный Суд постановил, что право на отказ от военной службы по религиозным убеждениям не является абсолютным и может быть ограничено во время мобилизации, требуя объективных доказательств искренних и последовательных религиозных убеждений, выходящих за пределы собственных заявлений.

Общество •   •  4665 просмотра
ВС определил, когда религиозные убеждения исключают ответственность за уклонение от призыва

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Фракция "Слуга народа" решила разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Одно, вероятно, будет заниматься вопросами инфраструктуры, а другое - развитием общин.

политика •   •  28296 просмотра
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Днепропетровщина под атакой вс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

российские вооруженные силы атаковали несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, нанеся многочисленные повреждения гражданским объектам, линиям электропередач и газопроводу, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  6242 просмотра
Днепропетровщина под атакой вс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.

Культура •   •  5451 просмотра
"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

В этом году Министерство здравоохранения инициирует усиленные меры по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей, на фоне того, как количество отказников постепенно уменьшается.

Общество •   •  6278 просмотра
Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

Два человека получили ранения, 19 частных домов, 1 детский сад, 7 автомобилей и линии электропередач были повреждены в Киевской области в результате российского ракетного обстрела.

Война •   •  9206 просмотра
Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.

Экономика •   •  11889 просмотра
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии