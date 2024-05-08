ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть в первом чтении законопроект об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Целью законопроекта №9439 является надлежащая проверка лиц, претендующих быть назначенными на должность судьи и представление о назначении которых внесено Высшим советом правосудия Президенту Украины, на предмет совершения ими действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам в условиях военного положения и летнего послевоенного периода.

Законопроектом предлагается внести изменения в Раздел XII "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" и в Раздел III "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Высшем совете правосудия".

В частности, предусмотреть, что временно, в течение срока действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены Президент Украины может вернуть представление о назначении судьи на должность в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения в случае получения от Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении лица, в отношении которого внесено представление, информации, свидетельствующей о совершении таким лицом действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины или нанести ущерб национальным интересам.

В таком случае ВСП повторно рассматривает вопрос внесения Президенту Украины представления о назначении лица на должность судьи.

Дополнение

2 мая 2024 года Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об особенностях назначения на должность судьи в условиях военного положения.

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