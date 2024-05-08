Рада рассмотрит вопрос повышения зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов

Верховная Рада на ближайшем заседании планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает повышение зарплаты госслужащим аппаратов отдельных судов, применяя соответствующие региональные коэффициенты. Об этом пишет УНН с ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и карточку законопроекта №11158.

Детали

Согласно законопроекту, планируется установить новую схему должностных окладов с определением коэффициентов для государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия. К размерам должностных окладов государственных служащих аппаратов судов, установленных схемой должностных окладов, дополнительно применяются следующие региональные коэффициенты:

1,1 - если суд расположен в населенном пункте с количеством населения не менее ста тысяч человек;

1,2 - если суд расположен в населенном пункте с количеством населения не менее пятисот тысяч человек;

1,25 - если суд расположен в населенном пункте с количеством населения не менее одного миллиона человек.

В случае, если суд размещается в нескольких населенных пунктах, применяется региональный коэффициент по местонахождению органа, который провел государственную регистрацию такого суда - говорится в законе.

В пояснительной записке указывается, что по расчетам такие региональные коэффициенты будут применяться в 197 судах к должностным окладам 8 066 государственных служащих.

Финансирование вышеупомянутых расходов в 2024 году предлагается осуществить за счет ожидаемого увеличения сверхплановых поступлений судебного сбора на суммы, указанные в финансово-экономическом обосновании - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, нардепы отмечают, что в случае введения регионального коэффициента с 1 мая 2024 года, что уже невозможно, необходимые дополнительные расходы на эту цель составят 270 млн 735,8 тыс. гривен, а в последующие три года по 406 млн 103,7 тыс. гривен.

По мнению парламентариев, это позволит установить среднюю заработную плату работника аппаратов местных и апелляционных судов на уровне 23 926 гривен.

Напомним,

В Украине с 1 апреля выросла минимальная зарплата - с 7100 гривен до 8000 гривен.