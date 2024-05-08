Рада розгляне питання підвищення зарплати держслужбовцям апаратів окремих судів
Київ • УНН
Парламент планує розглянути законопроект про підвищення заробітної плати державним службовцям окремих судів шляхом застосування відповідних регіональних коефіцієнтів, виходячи з чисельності населення населеного пункту, в якому розташований суд.
Верховна Рада на найближчому засіданні планує розглянути законопроєкт, який передбачає підвищення зарплати держслужбовцям апаратів окремих судів, застосовуючи відповідні регіональні коефіцієнти. Про це пише УНН з посиланням на проєкт порядку денного засідання ВР та картку законопроєкту №11158.
Деталі
Відповідно до законопроєкту, планується встановити нову схему посадових окладів із визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя. До розмірів посадових окладів державних службовців апаратів судів, встановлених схемою посадових окладів, додатково застосовуються такі регіональні коефіцієнти:
1,1 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше сто тисяч осіб;
1,2 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше п'ятсот тисяч осіб;
1,25 - якщо суд розташований у населеному пункті з кількістю населення щонайменше один мільйон осіб.
У випадку, якщо суд розміщується в декількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт за місцезнаходженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду
У пояснювальній записці вказується, що за розрахунками такі регіональні коефіцієнти будуть застосовуватись у 197 судах до посадових окладів 8 066 державних службовців.
Фінансування вищезазначених видатків у 2024 році пропонується здійснити за рахунок очікуваного збільшення понадпланових надходжень судового збору на суми, зазначені у фінансово-економічному обґрунтуванні
Окрім того, нардепи наголошують, що у разі запровадження регіонального коефіцієнту з 1 травня 2024 року, що вже неможливо, необхідні додаткові видатки на цю мету становитимуть 270 млн 735,8 тис. гривень, а у наступні три роки по 406 млн 103,7 тис. гривень.
На думку парламентарів, це дозволить встановити середню заробітну плату працівника апаратів місцевих та апеляційних судів на рівні 23 926 гривень.
Нагадаємо
В Україні з 1 квітня зросла мінімальна зарплата - з 7100 гривень до 8000 гривень.